Donald Trump azt állítja, kórházhajót küld Grönlandra

Donald Trump a közösségi médiában jelentette be, hogy Jeff Landryvel, Louisiana állam kormányzójával együtt azon dolgozik, hogy kórházhajót küldjenek Grönlandra. Mint ismert, az amerikai elnök látványosan meg akarja szerezni a dán fennhatóság alá tartozó területet.

„A fantasztikus louisianai kormányzóval, Jeff Landryvel együtt dolgozunk azon, hogy egy nagyszerű kórházhajót küldjünk Grönlandra, hogy ellássuk azt a sok beteget, akikről ott nem gondoskodnak megfelelően. Már úton van!!!” – írta Trump.

Trump és a Nihilista Pingvin

Sem a Fehér Ház, sem Landry hivatala nem reagált azokra a kérdésekre, hogy Dánia vagy Grönland kérte-e a hajót, illetve hogy konkrétan kik azok a betegek, akiknek segítségre lenne szükségük.

Trump bejegyzése néhány órával azután jelent meg, hogy Dánia közölte: kimenekítettek egy amerikai tengeralattjáró egyik legénységi tagját, akinek sürgős orvosi ellátásra volt szüksége. A tengeralattjáró Grönland vizein tartózkodott, mintegy hét tengeri mérföldre Grönland fővárosától, Nuuktól. Nem világos, hogy Landrynek mi köze van a kórházhajóhoz, illetve hogy Trump bejegyzése összefügg-e a tengeralattjáróról történt orvosi mentéssel. Az amerikai haditengerészetnek egyébként két kórházhajója van, de egyik sem állomásozik Louisianában. (Reuters)