Tejutcagyerek – olyan személyiség volt, mintha egy másik planétáról jött volna

FILM
  • A Jeti Mozi bemutatja Horváth Balázs és Cseh András Tejutcagyerek című dokumentumfilmét.
  • Egy film Baksa-Soós Jánosról, Január Hercegről, egy olyan alkotóról, aki azokat formálta, akik később minket formáltak.
  • „Néha egy teljes élet kell ahhoz, hogy ráérjünk” – vallotta. Neki megadatott ez az idő, mi pedig végigkísérhettük ezt a rendkívüli pályát.
  • Kodály Zoltán közvetlen közeléből indulunk, átszáguldunk a belváros fölött zajló Kex-koncertek világán, majd alámerülünk a berlini punk legmélyebb rétegeibe, hogy végül megérkezzünk valahová – talán a kozmosz peremére.

Stáb

Rendező: Horváth Balázs, Cseh András
Opertőr: Horváth Balázs, Szilli Tamás
Dramaturg: File Csilla
Vágó: Horváth Balázs
Világosító: Esőtánc
Archívum kutatás: Cseh András, File Csilla
Szakértő: Beöthy Balázs
Jogász: Ágoston Alexandra
Archív hangfelvételek restaurálása: Pap Dávid Tamás / Prepost Studio
Angol fordítás: Luspay Tamás

FILM video baksa-soós jános dokumentumfilm kex madoke cseh andrás jetimozi horváth balázs jetimozi-film Tejutcagyerek
Jeti Mozi

A disznó hála istennek kimúlt

A Jeti Mozi bemutatja Kovács Kristóf Malaccal teljes című dokumentumfilmjét. A rendkívüli kitartású Balogh Lajosnak nem jött össze a képviselőség, ezért csapatot szervez, hogy az Ormánságból indulva eljussanak egy nemzetközi böllérversenyre.

Fődi Kitti
FILM

Emmi néni csodálatos élete: Olyan öröm volt, hogy tudtam látást adni, érdemes volt megszületnem

A Jeti Mozi bemutatja Száraz Eszter Emmi néni csodálatos élete című dokumentumfilmjét, ami egy 100 éves idős nő kalandos életét, és elragadó személyiséget mutatja be.

Fődi Kitti
FILM

Drifter: Nincs olyan nap, hogy ne gondoljak a tetves rallyra

A Drifter egy brutálisan őszinte, adrenalindús utazás egy vidéki fiú féktelen szabadságvágya és kilátástalan sodródása között, ahol a motorbőgés és a mindennapi túlélés küzdelme kéz a kézben jár.

Fődi Kitti
FILM

Hazatérés: mi van, ha az apánk mégsem volt egy '56-os hős?

A Jeti Mozi bemutatja Pigniczky Réka Hazatérés című dokumentumfilmjét, amelyben a rendező a testvérével az elhunyt édesapjuk forradalomban betöltött szerepét próbálja meg felfejteni. Pigniczky László a forradalom után az Egyesült Államokba menekült, és életében már nem tért vissza Magyarországra. Mitől félt? Tényleg hős volt, vagy más elől menekült?

Fődi Kitti
FILM