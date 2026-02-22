Terrortámadásban egy rendőr meghalt, 24-en megsérültek a nyugat-ukrajnai Lvivben

Egy rendőr életét vesztette, további 24 ember pedig megsebesült, miután több, házilag készített robbanószerkezet felrobbant éjfélkor a nyugat-ukrajnai Lvivben – közölte vasárnap az ukrán rendőrség. A robbanások Lviv történelmi óvárosának közelében történtek – ez a helyiek és a turisták körében is népszerű terület –, az erejüktől több ablak is betört a környéken.

A robbanás helyszíne Lvivben Fotó: OLENA ZNAK/Anadolu via AFP

A rendőrség tájékoztatása szerint az első robbanás azt követően történt, hogy egy járőr egy feltételezett bolti betörés helyszínére érkezett, a második robbanás pedig valamivel később következett be.

Lviv polgármestere, Andrij Szadovij terrortámadásnak nevezte az incidenst, tájékoztatása szerint legalább tizenöt sérültet kórházban ápolnak, többük állapota súlyos. A Volodimir Zelenszkij elnök az X-en közölte, hogy a rendőrség őrizetbe vett egy gyanúsítottat, további részleteket azonban nem közölt. (Reuters, Kyiv Independent)