Steve Witkoff szerint Trump kíváncsi, miért nem kapitulált még Irán

Trump és Irán viszonyáról nyilatkozott Steve Witkoff különmegbízott a Fox Newsnak szombaton. Kereste a szavakat, úgy fogalmazott, nem nevezné frusztráltnak Trumpot, mert az elnök tudja, hogy több alternatívája is van, mindenesetre azt kérdezi, miért nem kapitulált még Irán az amerikai katonai nyomás ellenére. Witkoff a műsorban jelezte, hogy a kapitulál szót sem használja szívesen, majd mégis ezt mondta. Arról beszélt, hogy Trump „kíváncsi” Irán álláspontjára, miután korlátozott katonai csapásra figyelmeztette, ha nem sikerül megállapodnia Teheránnal a nukleáris programjukról.

Fotó: CHANDAN KHANNA/AFP

Az Egyesült Államok és európai szövetségesei gyanítják, hogy Irán nukleáris fegyver gyártására törekszik, amit Irán tagad. Az iráni külügyminiszter, Abbasz Aragcsi úgy látja, még van esély arra, hogy a vitát diplomáciai úton, „mindenki számára előnyös megoldással” rendezzék. Azt mondta, a tárgyalók a megállapodás elemein dolgoznak, a lehetséges megoldástervezetet pedig hamarosan átadják Witkoffnak.

Múlt kedden az USA és Irán képviselői közvetett tárgyalásokat folytattak Svájcban Irán nukleáris programjának korlátozásáról, utána azt közölték, történt előrelépés. Ennek ellenére Trump két nappal később azt mondta, hogy a világ „valószínűleg a következő 10 napban” megtudja, születik-e megegyezés Iránnal, vagy az Egyesült Államok katonai lépéseket tesz. Az elmúlt hetekben az USA megerősítette katonai jelenlétét Irán közelében, a világ legnagyobb hadihajója is a régió felé tart.

Iránban a hétvégén több egyetemen is kormányellenes tüntetéseket tartottak, ezek voltak az első nagyobb megmozdulások azóta, hogy a hatóságok brutálisan leverték a korábbi tüntetéseket. Azok több ezer áldozattal jártak. A BBC hitelesítette a Sharif Műszaki Egyetem kampuszán készült, tüntetőket ábrázoló szombati felvételeket. Később az is látszik, hogy a tüntetők összetűzésbe kerültek a kormányt támogatókkal. Az iráni média szerint vasárnap is több egyetemen tüntettek. (BBC)