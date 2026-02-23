A fideszes képviselők harmadszorra sem mentek el a győri közgyűlésre, továbbra sincs költségvetése a városnak

„Jövő hétfőn ismét kísérletet teszünk, hogy elfogadjuk Győr költségvetését” – jelentette be Pintér Bence, Ismét határozatképtelen volt a képviselő-testület, így a polgármester a vitát meg sem tudta nyitni – írja a Telex helyszíni tudósítója.

A közgyűléstől ismét távolmaradó kormánypárti frakció a sport, a kultúra, az oktatás, a szociális ellátás, illetve a civilek terhére csoportosítana át milliárdokat a Győr-Szol és a Győr Projekt részére. „Olyan cégeknek adna, amelyeknél jelenleg nyomozás folyik. Ezt mi biztosan nem támogatjuk” – mondta Pintér Bence, aki egyúttal felszólította Fekete Dávidot, a Fidesz-KDNP frakcióvezetőjét, hogy ha mégis ezt akarják, akkor nyújtsák be a módosító javaslataikat, mondják meg, honnan vennének el. A Fidesz-frakció délelőtt jelentette be, hogy nem vesz részt az ülésen, a döntést azzal indokolták, hogy a költségvetés „a jelen formájában nem jó, nem biztosít elég forrást a győri létesítményeknek”.

Pintér Bernce, Győr polgármestere Fotó: Németh Dániel/444

A következő – szintén rendkívüli – ülést a polgármester március 2-re tűzte ki, addig sem a sportintézmények, sem a kulturális egyesületek vagy a civil szervezetek nem juthatnak a pénzükhöz, nem tudnak pályázni. A határidőből ugyanakkor még nem csúsztak ki, mert az március 15-e.

A képviselői padsorokból majdnem mindenki hiányzott, csak a polgármester mögött álló Tiszta Szívvel a Városért frakció jelent meg öt fővel, illetve még Hajtó Péter független képviselő jött el, összesen tehát hat fő volt jelen a 22-ből, így ismét határozatképtelen volt a közgyűlés. A győri problémákról itt írtunk bővebben.