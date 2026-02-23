„A győzelem a miénk lesz” feliratú transzparenst tettek ki az oroszok a nagykövetségük épületére Szöulban

Az orosz-ukrán háború negyedik évfordulója előtt az orosz nagykövetség Szöulban egy olyan transzparenst helyezett ki, amelyen „A győzelem a miénk lesz” felirat olvasható. A nagyjából 15 méteres transzparens az orosz zászló színeiben pompázik.

A szlogent a Szovjetunió széles körben használta a második világháború alatt, és a közelmúltban újra elővette ezt Oroszország, mint szimbolikus kifejezést, amely az ukrajnai háború igazolására szolgál.

Fotó: Yonhap

A szöuli külügyminisztérium tájékoztatása szerint kérték a nagykövetséget a transzparens eltávolítására, egyúttal aggodalmuknak is hangot adtak. Szerintük ugyanis Oroszország álláspontja elfogadhatatlan azzal kapcsolatban, amit Szöul az ENSZ Alapokmányát sértő illegális háborúnak tekint. A kérésre azonban egyelőre nem érkezett reakció. A minisztérium megjegyezte, hogy a transzparens szükségtelen feszültségeket kelthet, mivel széles körben az ukrajnai háborúra való utalásként értelmezték.

A beszámolók szerint a Szöulban állomásozó európai diplomaták is aggodalmukat fejezték ki a dél-koreai külügyminisztériumnak a kiírás miatt. (The Guardian, Korea Herald)