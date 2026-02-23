A kispártok többsége belenyugodott, hogy nem maradnak benn a parlamentben, de remélik, Orbán se lesz áprilistól miniszterelnök

Orbán Viktor megtartotta szokásos értékelőjét a parlament tavaszi ülésszakának első ülése előtt. Az ellenzéki padsorok között ott ültek azoknak a kispártoknak a politikusai, amelyek vagy nem indulnak, vagy erősen kérdőjeles a bejutásuk.

Tordai Bence, a választásokon nem induló Párbeszéd egykori politikusa azzal reagált, hogy a mostani volt Orbán Viktor utolsó napirend előtti felszólalása miniszterelnökként. Fejtegetéseit világpolitikai agymenésnek nevezte, és felrótta, milyen keveset beszélt Orbán a hazai állapotokról. Azt mondta, látja a fideszes politikusokon a feszültséget.

Tordai szerint a kormány a piaci árnál drágább orosz energiát vásárol és nem a haza érdekeit szolgálja. Az ülést vezető Kövér László azzal vágott közbe Tordai felszólalásába, tisztelettel szóljon, mint aki a választások után már nem lesz a parlamentben.

Tordai Bence (Független)

A közvélemény-kutatásokon a bejutási küszöb körül álló Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László szerint hárompárti lesz a következő országgyűlés, és ő lesz az egyetlen pártelnök, aki sosem volt fideszes. Orbán gazdaságpolitikája Toroczkai szerint a globalista nagyvállalatokat szolgálja ki, mint például az akkumulátoripar esetében.

A pártelnök oligarchia mellett NER-es maffiahálózatról beszélt, amiben szerinte Magyar Péter is részt vett, amikor állítása szerint Jellinek Dániel emberének a Tisza elnöke túlárazva adta el egykori lakását.

Szerinte a Mi Hazánkra lehet számítani a magyar érdekek képviseletekor, ugyanakkor a kormánnyal szemben kétségei vannak, amikor azt látja, hogy a Beneš-dekrétumok miatt a felvidéki magyarság jogsértései ellen nem lépnek fel.

A bejutási küszöb alá mért Jobbik frakcióvezetője, Lukács László György szerint az ország egyik része egy hálószobát lát, a másik fele meg azt nézi, hogy a kormánypárt politikusai mérgező akkugyárak vezetőivel fekszenek össze. Lukács szerint Orbán kétszer annyit beszélt Ukrajnáról, mint arról, milyen eredményei voltak a kormánynak itthon. Szerinte az emberek kevesebb ukrajnázást várnak.

Azt mondta, sokat vitázott a miniszterelnökkel, és elképzelhető, hogy a következő időszakban ilyen már nem lesz. De reméli, hogy Orbán státuszában is változás áll majd be, és megígérte, hogy a Jobbik a maga csekély eszközeivel megpróbál hozzájárulni a kormányváltáshoz.

A választáson nem induló MSZP elnöke, Komjáthi Imre azt mondta, ő egyfajta „szent őrültként” mindig a dolgozók érdekében érkezik a parlamentbe. A gödi Samsung-gyárról beszélt hosszasan: 2021-ben a gyárban meghalt egy dolgozó, az MSZP keményebb büntetést akart a gyárnak, de a kormány leszavazta a javaslatot, ahogy a következő években is így tettek.

Komjáthi Imre (MSZP)

Komjáthi elmondása szerint többször is feljelentéseket is tett a munkahelyi mérgezések miatt, mivel szerinte a hatósági büntetések a cég számára könnyen kifizethetők voltak. Szerinte ennyi feljelentés, intézkedés után Orbánnak tudnia kellett volna arról, mi történik a gödi gyárban.

Bedő Dávid, a választáson nem induló Momentum frakcióvezetője szerint ezek Orbán Viktor utolsó napjai miniszterelnökként. Szerinte Orbán 16 éve nem válaszol sem az újságírók, sem a nép kérdéseire, de ő azért összegyűjtött néhány kérdést a választóktól. Ilyesmiket:

„Létezik olyan hiba az országban, amiért maga és kormánya vállalja a felelősséget?”

„Hogyan lett a maga 16 éves kormányzása alatt Magyarország az EU második legszegényebb országa?”

Megmutatná-e a saját unokájának a Fidesz kampányvideóját, amiben a fronton lelövik egy gyerek apját?

„Hová lett az az ember, aki 1989-ben az orosz csapatok kivonását követelte?”

Bedő Dávid (Momentum)

A választásokon 106 jelölttel induló DK képviselője, Arató Gergely szerint a Fidesz-hajó jéghegye a valóság lesz, amelynek nekiütközve elsüllyednek. A képviselő azt mondta, hogy a baloldal nem fog eltűnni, ők ott lesznek a parlamentben. (A kutatások küszöb alá mérik a DK-t.)

Arató Gergely (DK)

„A magyar vagyon egyharmada a felső egy százalék kezében van” – a képviselő a bankoknak és a végrehajtóknak kitett szegényekről beszélt. Szerinte a határon túli magyarok 90 milliárd forintnyi támogatást érnek meg, míg a magyar háztartások energiatámogatására ennyit sem fordítanak.

Arató szerint a kormány ragaszkodott ahhoz, hogy Oroszországból érkezzen az olaj, és ők nem kerestek alternatív beszerzési útvonalakat. Szerinte nem kell csodálkozni, hogy egy háborúban támadás éri az infrastruktúrát.

Hattyúkórus

Orbán Viktor azzal reagált, hogy hattyúdalról már hallott, de hattyúkórust most hallott először. Felsorolta, kik esnek ki a parlamentből, és elmondta, ilyen teljesítmény mellett több szerénységre számított.

Azt is mondta, hogy a magyar-ukrán konfliktusokban az ukránok oldalára állnak, ezért helyesnek tartja, hogy eltűnnek a parlamentből, mert szerinte ilyen pártokra nincs szükség.

Göd ügyében azt mondta, az ellenzék hazudozik, „Magyarországon jelen pillanatban a legszigorúbb környezetvédelmi törvények vannak érvényben”, ezeknek pedig a hatóságok érvényt szereznek. A gödi önkormányzat Orbán szerint negyedévente méri a szennyezést, ezeket nyilvánosságra hozzák, és soha nem tapasztaltak szennyezést.

Kocsis Máté fideszes frakcióvezető kifutó modelleknek nevezte az ellenzéki pártokat és azt mondta, nem lehetett rossz a kormány teljesítménye, ha egyik ellenzéki párt sem indul a választásokon. Bedő Dávidnak azt mondta, jó volt a Momentum névválasztása, leírja a munkásságukat, ennyi ideig árulhatták el a hazájukat.

A hálószoba kapcsán azt mondta, őt csak az érdekli, hogy Magyar Péter „ott aludt egy drogbuliban”, tehát zsarolható, úgyhogy miniszterelnöknek nem való.

Kocsis Máté (Fidesz)

Kocsis szerint akik a mostani ellenzékiek helyett jönnek majd áprilisban, azok ugyanúgy baloldaliak lesznek. Kiemelte, hogy ahogy a mostani ellenzék, úgy a Tisza sem ítélte el a Magyarországra jövő kőolajvezeték leállítását, ahogy az EU-s katonai szövetség Manfred Weber által felvetett tervét sem, és azt sem, hogy az EU pénzt ad Ukrajnának.