Álhír terjed Ferencvárosban: nem megszűnik, hanem pont hogy megújul a hírhedt, undorító játszótér

„Szomorú napra ébredtünk ma. Lebontják az összeszart gecis játszóteret.”

Ezzel a svungos felütéssel kaptunk levelet egy ferencvárosi lakostól, aki a Nagykorút-Üllői út kereszteződés közelében taláható Markusovszky térnél lakik, az Iparművészeti Múzeum szellemházzá vált épületének közelében. A színes jelzők oka, hogy a lepattant, borzasztó állapotban lévő játszótér 2015-ben többször szerepelt a 444 cikkeiben, kemény címekkel felvezetve. Az akkor éppen kisgyerekes apukaként funkciónáló Ács kolléga ugyanis igen erős szavakkal írta le a lakhelye közelében található téren tapasztalt undorító és elfogadhatatlan állapotokat.

A rettegett játszótér 2015-ben

A mostani olvasói levél kiváltó oka pedig egy olyan, legalább egy környékbeli házban körbeküldött lakossági tájékoztató levél, ami arról szól, hogy a szerző szerint egy tavaly decemberi kormányrendelettel kiemelt beruházássá tették a téren kezdődő egyetemépítést, ami az egész parkra is vonatkozik. A levél szerint a teret „az egyetemi funkciónak rendelik alá”, emiatt eltüntetik a játszóteret és a kutyafuttatót.

Csakhogy, mint Baranyi Krisztina polgármestertől megtudtuk, ez teljes félreértés, sőt a valóság ezeknek nagyjából ellenkezője.

Maga az építkezés a Református egyház projektje. A tér egyik oldalán áll egy, az egyház tulajdonában lévő kollégium, a reformátusok pedig megvásároltak két további, a térre néző épületet – az egyik az egykori Kultiplexnek is helyet adó dohánygyár –, hogy azok helyén vadonatúj egyetemi kampuszt húzzanak fel. A fent említett, kiemeltté nyilvánító kormányrendelet ezekre a telkekre vonatkozik. A tér az önkormányzaté, a kormánynak ahhoz nincsen köze, a rendelet arra nem vonatkozik.

Ferencváros önkormányzata arról állapodott meg a református egyházzal, hogy utóbbi kifizeti a tér teljes rekonstrukcióját, vagyis az önkormányzat kezében lévő terület felújítását is – mondta lapunknak Baranyi Krisztina polgármester. A két építkezés a tervek szerint párhuzamosan fog zajlani. A helyhatóságban eleve fel sem merült, hogy megszüntesse a játszóteret és a kutyafuttatót, és már tartottak egy közösségi egyeztetést, ahol a megjelentek kifejezetten kérték ezek megtartását.

Az egyik javaslat a leendő elrendezésre.

A fent említett lakossági levél is említi, hogy 25-én szerdán újabb lakossági fórumot tartanak az ügyben. Mint Baranyi elmesélte, erre már az előző egyeztetés alapján átrajzolt tervekkel és térvariációkkal érkezik az önkormányzat, és itt továbbiakat várnak a környékbeliektől. Meg is tudjuk mutatni, hogy a fórumra többfajta játszótérelrendezési javaslattal készül az önkormányzat.

Az önkormányzat prezentációja szerint a téren belül arányában nőne a játszótér és a fitneszrész területe, a kutyafuttatóé pedig csökkenne. De még ez sem a végleges állapot, mivel 25-én is várnak további ötleteket az érintettektől.