Csak az udvarról akart kiállni a mosoni részeg, de a szó minden értelmében elbukott

Nagyot küzdött egy férfi vasárnap Mosonmagyaróváron, de bukás lett a vége. Hősünk a Fuvaros utca egyik családi házának udvaráról próbált kiállni a Citroenjével. A történteknél csak azt félelmetesebb elképzelni, hogy mi történt volna, ha sikerül neki. De nem sikerült.

Először azzal a lendülettel belecsúszott az út menti árokba és beragadt a sárba.

Túráztatta, túráztatta, majd akkora gázt adott, hogy kipattant a sárbó és nekiütközött az utca szemközti oldalán parkoló Fordnak és ott is beragadt a sárba.

Itt is a gázpedált kezdte nyomkodni, amivel csak annyit ért el, hogy az ott álló sorház falára sárból felfröcskölt egy baljós fekete felkiáltójelszerűséget.

Emiatt elment a kedve az egésztől, visszasétált a házába, ahol a helyi sajtó megfogalmazása szerint „feltehetőleg alkoholos befolyásoltsága miatt” elesett, fejsérülést szenvedett és elvitte a mentő.

De legközelebb talán újra megpróbálja.

(via Movarpress)