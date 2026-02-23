Donald Trump most az olimpiai hokitornát nyerette meg magával az Egyesült Államoknak

A téli olimpia utolsó napján világbajnoki címvédő amerikai válogatott hosszabbítás után 2–1-re legyőzte a kanadai csapatot a milánói téli olimpia férfi jégkorongtornájának döntőjében, így 1980 óta először nyert aranyat az USA férfi jégkorong-válogatottja a téli olimpián.

A rég várt győzelmet az amerikai elnök sem hagyhatta szó (poszt) nélkül, saját közösségi média oldalán, a Truth Socialon egy olyan AI-generált videót tett közzé, amin ő is a jégre lép Kanada ellen, mit jégre lép: ha kell, puszta ököllel veri péppé a kanadai játékos fejét, ha kell, gólt lő az utolsó másodpercben, megszerezve a dicsőséget az Egyesült Államoknak, mindezt öltönyben. Szavak helyett álljon itt A Mű:

Trump egyébként szeret eljátszadozni a mesterséges intelligenciával, ábrázolta már magát pápaként, királyként (jó, ezt a Fehér Ház posztolta Instagramon, miután Trump erről értekezett a Truth Socialön), sőt, azt a művét is a nagyvilág elé tárta, amelyben királyként ürülékkel teríti be az ellene tüntetőket.