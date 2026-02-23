Egy katonai akcióban megölték Mexikó legkeresettebb drogbáróját

Megölték Mexikó legkeresettebb emberét, a Jalisco Új Generáció (CJNG) drogkartell vezetőjét egy ellene indított biztonsági művelet során, írja a The Guardian. Nemesio Oseguera Cervantes, akit „El Menchóként” is ismernek, vasárnap hunyt el, miközben Mexikóvárosba szállították, miután súlyosan megsérült támogatói és a hadsereg közötti összecsapásokban. Rajta kívül még négy CJNG-tag vesztette életét Tapalpa városában, Jalisco állam közép-nyugati részén. A művelet során az Egyesült Államok segítette információkkal Mexikót.

Az 59 éves volt rendőrtiszt, El Mencho egy kiterjedt bűnszervezetet vezetett, amely hatalmas mennyiségű kokain, metamfetamin és fentanil csempészéséért volt felelős az Egyesült Államokba.

Fotó: CORTESIA/Notimex via AFP

Az amerikai külügyminisztérium korábban 15 millió dolláros jutalmat ajánlott fel az El Mencho elfogásához vezető információkért.

A mexikói védelmi minisztérium egy közleményben azt nyilatkozta, hogy a műveletet az ország különleges erői „tervezték meg és hajtották végre”, bevetették a mexikói légierő és a Nemzeti Gárda repülőgépeit is. Az akció során egyébként több páncélozott járművet és fegyvert is lefoglaltak.

Christopher Landau, az Egyesült Államok korábbi mexikói nagykövete és külügyminiszter-helyettese a közösségi médiában El Menchót „az egyik legvéresebb és legkegyetlenebb drogbáróként” jellemezte. Hozzátette, hogy El Mencho halála „nagyszerű fejlemény Mexikó, az Egyesült Államok, Latin-Amerika és a világ számára”.

