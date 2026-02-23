Egy néző hangosan lenégerezett két híres amerikai fekete színészt a BAFTA díjátadóján, mégsem lett botrány, sőt megértést kértek neki

Michael B. Jordan és Delroy Lindo Fotó: PHILLIP FARAONE/Getty Images via AFP

Egyszerre volt zavarba ejtő és angolosan kedves, ami a BAFTA, vagyis a brit filmakadémia hétvégi díjátadó gáláján történt.

Michael B. Jordan amerikai színész-rendező és Delroy Lindo szintén amerikai színész épp a legjobb vizuális effektekért járó díjat készültek átadni az Avatar legújabb része készítőinek, amikor egy, a nézőtéren helyet foglaló, elegánsan öltözött, középkorú férfi jól hallhatóan bekiabálta, hogy „néger.”

Tourette’s campaigner John Davidson shouted the N-word while Michael B. Jordan and Delroy Lindo were on stage at the BAFTA Film Awards



Host Alan Cumming thanked the audience for their understanding after several outbursts throughout the event https://t.co/h4Ekla5keG pic.twitter.com/8l6JLh6hHG — philip lewis (@Phil_Lewis_) February 22, 2026

A férfi ráadásul többször is trágárkodott a gála során. Már a legelején, amikor Sara Putt BAFTA-elnök nyitóbeszéde alatt azt kiabálta, hogy „fogd be a kibaszott pofád”, majd amikor a Boong legjobb gyerekfilmért járó díjat átvevő stábjának azt ordította oda, hogy „basszátok meg”.

John Davidson

Mégsem vezették ki, sőt a műsorvezető, Alan Cumming úgy kért elnézést a történtekért a közönségtől, hogy egyben megértést kért a kiabáló iránt. Ő ugyanis az a John Davidson volt, aki Tourette-szindrómában szenved, és az egyik legismertebb aktivistának számít ezen a téren, amióta 16 éves korában filmet forgattak róla. Meghívni azért hívták meg, mert díjra jelölték a róla szóló, I swear című, új dokumentumfilmet.

A Tourette-szindróma olyan idegfejlődési zavar, ami akaratlan mozgásokkal - úgynevezett tikkeléssel - és akaratlan vokális tikkeléssel, magyarul nem tudatosan kimondott szavakkal jár. Ez az esetek egy részében - de nem mindig - durva káromkodást jelent.

Alan Cumming a négeres kiabálás után azt magyarázta a színpadról a közönségnek, hogy „talán hallották a durva bekiabálást a háttérből. Egyeseknél ebben a formában jelentkezik a Tourette-szindróma, ahogy azt az erről szóló filmben is láthatták. Köszönjük a megértésüket és hogy segítenek tiszteletteljes környezetet teremteni mindenkinek.” Valamivel később újra visszatért a témára, mondván:

„A Tourette-szindróma egyfajta fogyatékosság, a ma este hallott tikkelések pedig akaratlanok, ami azt jelenti, hogy a Tourette-szindrómáról szenvedők nem urai annak, amit mondanak. Elnézést kérünk azoktól, akiket ez megbántott ma este”.

John Davinson a beszámolók szerint önként távozott a gála második részéről.