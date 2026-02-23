Egy néző hangosan lenégerezett két híres amerikai fekete színészt a BAFTA díjátadóján, mégsem lett botrány, sőt megértést kértek neki

Egyszerre volt zavarba ejtő és angolosan kedves, ami a BAFTA, vagyis a brit filmakadémia hétvégi díjátadó gáláján történt.
Michael B. Jordan amerikai színész-rendező és Delroy Lindo szintén amerikai színész épp a legjobb vizuális effektekért járó díjat készültek átadni az Avatar legújabb része készítőinek, amikor egy, a nézőtéren helyet foglaló, elegánsan öltözött, középkorú férfi jól hallhatóan bekiabálta, hogy „néger.”
Tourette’s campaigner John Davidson shouted the N-word while Michael B. Jordan and Delroy Lindo were on stage at the BAFTA Film Awards— philip lewis (@Phil_Lewis_) February 22, 2026
Host Alan Cumming thanked the audience for their understanding after several outbursts throughout the event https://t.co/h4Ekla5keG pic.twitter.com/8l6JLh6hHG
A férfi ráadásul többször is trágárkodott a gála során. Már a legelején, amikor Sara Putt BAFTA-elnök nyitóbeszéde alatt azt kiabálta, hogy „fogd be a kibaszott pofád”, majd amikor a Boong legjobb gyerekfilmért járó díjat átvevő stábjának azt ordította oda, hogy „basszátok meg”.
Mégsem vezették ki, sőt a műsorvezető, Alan Cumming úgy kért elnézést a történtekért a közönségtől, hogy egyben megértést kért a kiabáló iránt. Ő ugyanis az a John Davidson volt, aki Tourette-szindrómában szenved, és az egyik legismertebb aktivistának számít ezen a téren, amióta 16 éves korában filmet forgattak róla. Meghívni azért hívták meg, mert díjra jelölték a róla szóló, I swear című, új dokumentumfilmet.
A Tourette-szindróma olyan idegfejlődési zavar, ami akaratlan mozgásokkal - úgynevezett tikkeléssel - és akaratlan vokális tikkeléssel, magyarul nem tudatosan kimondott szavakkal jár. Ez az esetek egy részében - de nem mindig - durva káromkodást jelent.
Alan Cumming a négeres kiabálás után azt magyarázta a színpadról a közönségnek, hogy „talán hallották a durva bekiabálást a háttérből. Egyeseknél ebben a formában jelentkezik a Tourette-szindróma, ahogy azt az erről szóló filmben is láthatták. Köszönjük a megértésüket és hogy segítenek tiszteletteljes környezetet teremteni mindenkinek.” Valamivel később újra visszatért a témára, mondván:
„A Tourette-szindróma egyfajta fogyatékosság, a ma este hallott tikkelések pedig akaratlanok, ami azt jelenti, hogy a Tourette-szindrómáról szenvedők nem urai annak, amit mondanak. Elnézést kérünk azoktól, akiket ez megbántott ma este”.
John Davinson a beszámolók szerint önként távozott a gála második részéről.