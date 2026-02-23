Ez már tényleg a kampány

reggel 4

Majdnem tavaszias, jó reggelt! Ismét itt a 444 reggeli hírlevele, benne a hétvége fontosabb híreivel, anyagaival.

VÁLASZTÁS

Olyan kampány jön, amilyet még nem látott az ország: szombaton hivatalosan is elstartolt a kampány, ami a valóságban legalább egy éve tart – vajon létezik egyáltalán olyan eredmény, amit a vesztes fél is elfogad majd?

Illusztráció: Németh Dóra/444

Magyar Péter hivatalosan is megnyitotta a Tisza kampányát, Orbán Viktor pedig azt mondta, a Fidesz-KDNP mindent teljesített, amit vállalt, sőt, még annál többet is. (Ezzel szemben Karácsony Gergely szerint a kormány Putyin pitbullja lett.) A Fidesz akkora farokméregetést csinált az aláírásgyűjtésből, hogy a fal (és Szánthó Miklós) adta a másikat, majd kiderült, hogy a Fidesz nem létező számok alapján harsogja az aláírásgyűjtés-versenyben aratott fantasztikus győzelmét. Sőt, Orbán szombaton gyakorlatilag beismerte, hogy sokat gyengült a Fidesz öt hónap alatt.

  • A közmédia már a kampány legelső napján megbukott a kiegyensúlyozottsági teszten.

KÜLFÖLD

Robert Fico ultimátumot adott Ukrajnának: ha nem indul újra a Barátság vezeték hétfőig, az áramkivitelt is leállítja, Magyarország pedig addig blokkolja a 20. szankciós csomag elfogadását, amíg nem indul újra a kőolajszállítás a Barátságon.

Az USA izraeli nagykövete egyszerre borította ki a közel-keleti országok nagy részét: Mike Huckabee szerint rendben lenne, ha Izrael elfoglalna mindent a Nílus és az Eufrátesz között.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP
  • Trump egy nap után emelte 10-ről 15 százalékra a globális vámot.
  • Steve Witkoff szerint Trump kíváncsi, miért nem kapitulált még Irán.
  • Lelőttek egy férfit, aki behatolt Trump mar-a-lagói rezidenciájára.
  • Putyinnak fontos gyárat támadtak az ukránok.

KULTÚRA

Tejutcagyerek – olyan személyiség volt, mintha egy másik planétáról jött volna: a Jeti Mozi bemutatta Horváth Balázs és Cseh András dokumentumfilmjét, amelyben Baksa-Soós János Kex-énekés szerteágazó, kozmikus életművét dolgozzák fel.

Fotó: Horváth Balázs

Szép emberek, szép ruhákban, szép zenére, szép környezetben szépkednek – ez lett az ifjabb John F. Kennedy és Carolyne Bessette rövid szerelmi életét feldolgozó sorozat lényege.

SPORT

1980 óta először nyert aranyat az USA férfi jégkorong-válogatottja a téli olimpián, hosszabbítás után győzték le Kanadát.

Matt Boldy gólja
Fotó: Mattia Martegani/NurPhoto via AFP

A Magyar Hang szerint a fideszes vezetés utasította a MOB-ot, hogy ne orosz sportolók vigyék a magyar zászlót az olimpia záróünnepségén.

  • A Bayern München vezetőedzője a sportolókat érő rasszista támadásokat illetően Magyarországgal példálózott, nem pozitív értelemben.
  • Mit művelnek a sportolók az olimpián, amikor nem sportolnak?
  • Hatodik aranyérmét szerezte egy norvég sportoló az olimpián, többet, mint bárki más.
  • A csehek is bojkottálják a paralimpia megnyitóünnepségét az orosz részvétel miatt.

És volt Borízű Hang is.

