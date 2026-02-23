Fico bejelentette, hogy Szlovákia leállítja Ukrajna vészhelyzeti áramellátását

A szlovák kormányfő a hétvégén fenyegetőzött először azzal, hogy amíg a Barátság kőolajvezetéken nem érkezik orosz olaj az országába, addig Szlovákia leállítja az ukrajnai áramszállítást. Robert Fico hétfőn tárgyalt Ladislav Kamenický pénzügyminiszterrel – mivel az ő minisztériuma gyakorolja az állami tulajdonosi jogokat a Szlovák Villamos Távvezeték Rendszer nevű vállalatban –, ami után bejelentette, hogy kérte az ukrajnai vészhelyzeti áramellátás leállítását. Ez azt jelenti, hogy hétfőtől ukrajnai áramingadozások esetén nem lehet számítani a szlovákiai energetikai rendszer segítségére – írja az Új Szó.

Robert Fico 2025 őszén Moszkvában, Vlagyimir Putyinnál Fotó: MAXIM SHEMETOV/AFP

A lap elemzőkre hivatkozva azt valószínűsíti, hogy az állandó áramszolgáltatás nem szűnik meg, Szlovákia ezután is exportál áramot az ukrán piacra. Viszont Pozsony kilép abból az államközi egyezményből, amely értelmében a szomszédos országok „energiafröccsökkel” segítenek, ha az ukrán rendszert támadás éri, és az áramellátás ingadozna.

A szlovák kormányfő azt állítja, a lépés előtt egyeztetni akart Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, „de azt a visszajelzést kapta, hogy csak február 25. után kerülhet sor a beszélgetésre”. Fico szerint a „helyzet komolysága” és a kihirdetett vészhelyzet miatt szükség kellett meghozni ezt az intézkedést, amit vagy feloldanak – ha újraindul az olajtranzit a Barátságon –, vagy újabb lépésekkel súlyosbítanak, ha továbbra sem érkezik orosz olaj a vezetéken.