Földszintes kilátó épült Verőcén, de nem ez, hanem a kormány szívatta meg a falut, 300 milliót kellene fizetniük az EU-nak

A verőcei önkormányzat február eleji ülésén jelentette be Grauszmann György független polgármester, hogy fizetési felszólítást kapott a Magyar Államkincstártól: a 4100 lakosú dunakanyari településnek több mint 300 millió forintnyi uniós pénzt kell visszafizetnie egy pályázat szabálytalanságai miatt. Pedig a pénzt a polgármester állítása szerint rendben elköltötték, a tervezett létesítmények elkészültek, a maguk részéről mindent törvényesen intéztek. Ebből az összegből épült a Duna-parton:
A polgármester egyből jelezte a képviselőknek, hogy nem tudnak és nem is akarnak fizetni, mivel a projektet a maguk részéről rendben lezárták, és az Unió azt nem miattuk, hanem a magyar kormány döntése miatt találta szabálytalannak. A 444 tudomása szerint Grauszmann György emiatt a kormányhoz fordult, hogy fizessenek ők, illetve kifogást terjesztett elő a Kincstár fizetési felszólítása ellen.
A sztori a távoli kétezres években indult, amikor a korábbi régészeti feltárásoknak köszönhetően már kezdeni lehetett valamit a Római Birodalom északi dunai határa mentén húzódó úgynevezett limesrendszer romjaival. (A limes komplex határvédelmi rendszert jelentett, nagyobb és kisebb erődökkel, a folyó mentén épített, egymásra rálátó tornyokkal és hadikikötőkkel.)
2009-ben került fel a limes hazai szakasza Magyarország világörökségi várományos listájára, majd úgy tűnt, a téma a 2010-ben hatalomra kerülő új kormányzatnak is szívügye. Annyira, hogy 2016-ban külön kormánymegbízottat neveztek ki a menedzselésére Visy Zsolt régészprofesszor személyében. Neki lehetett a legjobb munkahelyi névjegye az országban, hiszen hivatalosan a következő volt a pozíciója:
Visy nem tétlenkedett, hiszen a kormány – az osztrákkal, a szlovákkal és a némettel együtt – 2018-ban pályázatot nyújtott be az UNESCO-hoz a limes világörökségi helyszínné nyilvánítása érdekében. Ezen a ponton röviden érdemes felidézni, hogy mi is ez a világrörökség, amiről annyi szó esik itt.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Ausztriával, Szlovákiával és Németországgal közösen jelölte Magyarország világörökségi címre a Római Birodalom közép-európai határán emelt erődrendszert. A magyar kormány az utolsó pillanatban, senkivel sem egyeztetve, visszatáncolt.
Az Orbán Viktor által aláírt rendelet nem indokolja a döntést.
Néhány napja megkaphatta volna a világörökségi címet a Limes német, osztrák, szlovák és magyar szakasza, de a magyar kormány az utolsó pillanatban belenyúlt a már beadott jelölésbe, ezért bukott az egész. A magyar miniszteri biztos az UNESCO Világörökség Bizottságának ülésén személyesen kért bocsánatot.
Például a Dokk és a Studio épületeit.
A volt Vizoviczki-birodalmat 2074-ig bérbe adták egy idén januárban bejegyzett cégnek. Közérdekű adatigényléssel megkaptuk a szerződést, amiből kiderültek a bérleti konstrukciók. Azt nem tudtuk meg, milyen előzetes körök után és miért velük szerződtek.