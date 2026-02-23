Halász János már ott tart, hogy Zelenszkij állította le a Barátság kőolajvezetéket

„Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke leállította a Barátság kőolajvezetéket. Ezzel nyíltan beavatkozott a magyar választásokba”

– mondta Halász János fideszes képviselő a parlamentben. A tavaszi ülésszak nyitónapjának egyik slágertémája a Barátság kőolajvezeték leállása és az arra adott kormányzati reakciók voltak.

Az ukrán vezetés következetesen állítja, hogy a vezeték egy január végi orosz támadás következtében állt le, ami az infrastruktúra egyik fontos pontját érintette. Ugyan Halász Zelenszkijt okolja a szállítás leállásával, felszólalásában annyit pontosított, hogy a kormány szerint február 6-a óta nincs akadálya a szállítás újraindításával. „Az ukrán fél mindig 1-2 napot kért, de a lépés mindeddig nem történt meg.”

Fotó: Németh Dániel/444

Orbán Viktor nyitóbeszédében azt mondta, a kormány szerint semmi akadálya nincs annak, hogy Ukrajna újraindítsa a szállítást, ezért ennek elmaradását politikai döntésként értelmezi. Szerinte Ukrajna azt szeretné, ha a benzinárak megemelkednének a választás előtt, hogy a Tisza Pártnak nagyobb esélye legyen nyerni.

A MOL februárban a stratégiai tartalékok felszabadítását kérte. Hétfőre virradóra Ukrajna mélyen Oroszország területén belül támadta a Barátság kőolajvezeték egyik fontos pontját. A Fidesz ezt szintén a magyar energiabiztonság elleni támadásként értékelte. Halász János az úgynevezett Nemzeti Petíció kitöltésére buzdította a magyarokat, mivel szerinte ezzel meg tudják üzenni az Európai Uniónak, hogy nem szeretnének pénzt adni Ukrajnának.