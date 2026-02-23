Késelésig fajult egy verekedés a Virtu étteremben, a Mol-toronyban

Előbb csak összeszólalkozott két társaság a Mol Campuson működő Virtu étteremben, ebből verekedés lett, majd az egyik férfi megszúrt két másikat. Egyikük életveszélyes, a másik könnyebb sérüléseket szerzett, tudta meg a Telex. Az eset február 21-én történt.

A rendőrség emberölés kísérlete miatt indított eljárást, a feltételezett elkövetőt, egy 19 éves férfit egy napon belül elfogták, gyanúsítottként kihallgatták, és őrizetbe vették. Egy másik embert csoportosan elkövetett garázdaság gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként.