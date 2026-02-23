Kiújult a vámháború: Európa befékezett, Trump fenyegetőzik

Az Európai Parlament leállította az Egyesült Államokkal kötött átfogó kereskedelmi megállapodás ratifikációs folyamatát – írja az NBC. A testület rendkívüli ülésén a törvényhozók kijelentették, hogy az USA álláspontja a megállapodásban most „nagyon bizonytalan”. Pénteken ugyanis az Egyesült Államokban egy bírósági ítélet hatályon kívül helyezte Donald Trump globális vámjait, mire ő előbb egy ideiglenes, általános 10 százalékos vámot jelentett be, amelyet egy nappal később 15 százalékra emelt.

Az uniós intézmények közül nem az Európai Parlament az első, amely ezzel a hétfői lépéssel reagált a hétvégi amerikai vámfejleményekre. Az Európai Bizottság már vasárnap felszólította Washingtont, hogy tartsa magát a tavaly megkötött EU-USA kereskedelmi megállapodáshoz. A Bizottság kijelentette, hogy Washingtonnak „teljes körűen tisztáznia” kell, hogy milyen lépéseket kíván tenni a bírósági ítéletet követően, írja a Reuters.

A Bizottság szerint „a jelenlegi helyzet nem segíti elő a »tisztességes, kiegyensúlyozott és kölcsönösen előnyös« transzatlanti kereskedelem és beruházások megvalósítását, amiben mindkét fél megállapodott” – közölte a Bizottság, hangsúlyozva, hogy „a megállapodás az megállapodás”. Az USA és az EU között tavaly augusztusban született meg a kereskedelmi egyezmény, ami 15 százalékos vámról szólt a legtöbb uniós árura, emellett voltak specifikus ágazati vámok is, például az acélipari termékekre. Egyes termékekre, például repülőgépekre és alkatrészekre pedig nulla vámtarifát is engedélyezett.

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Közben Donald Trump is reagált az új amerikai vámokkal kapcsolatos kifogásokra. Saját közösségi médiájában, a Truth Socialön azt írta: „bármely ország, amely »játszadozni« akar a nevetséges legfelsőbb bírósági döntéssel, különösen azok, amelyek évekig, sőt évtizedekig »kizsákmányolták« az Egyesült Államokat, sokkal magasabb vámmal fog szembesülni, mint amiben nemrég megállapodtak.”