Kiújult a vámháború: Európa befékezett, Trump fenyegetőzik

Az Európai Parlament leállította az Egyesült Államokkal kötött átfogó kereskedelmi megállapodás ratifikációs folyamatát – írja az NBC. A testület rendkívüli ülésén a törvényhozók kijelentették, hogy az USA álláspontja a megállapodásban most „nagyon bizonytalan”. Pénteken ugyanis az Egyesült Államokban egy bírósági ítélet hatályon kívül helyezte Donald Trump globális vámjait, mire ő előbb egy ideiglenes, általános 10 százalékos vámot jelentett be, amelyet egy nappal később 15 százalékra emelt.
Az uniós intézmények közül nem az Európai Parlament az első, amely ezzel a hétfői lépéssel reagált a hétvégi amerikai vámfejleményekre. Az Európai Bizottság már vasárnap felszólította Washingtont, hogy tartsa magát a tavaly megkötött EU-USA kereskedelmi megállapodáshoz. A Bizottság kijelentette, hogy Washingtonnak „teljes körűen tisztáznia” kell, hogy milyen lépéseket kíván tenni a bírósági ítéletet követően, írja a Reuters.
A Bizottság szerint „a jelenlegi helyzet nem segíti elő a »tisztességes, kiegyensúlyozott és kölcsönösen előnyös« transzatlanti kereskedelem és beruházások megvalósítását, amiben mindkét fél megállapodott” – közölte a Bizottság, hangsúlyozva, hogy „a megállapodás az megállapodás”. Az USA és az EU között tavaly augusztusban született meg a kereskedelmi egyezmény, ami 15 százalékos vámról szólt a legtöbb uniós árura, emellett voltak specifikus ágazati vámok is, például az acélipari termékekre. Egyes termékekre, például repülőgépekre és alkatrészekre pedig nulla vámtarifát is engedélyezett.
Közben Donald Trump is reagált az új amerikai vámokkal kapcsolatos kifogásokra. Saját közösségi médiájában, a Truth Socialön azt írta: „bármely ország, amely »játszadozni« akar a nevetséges legfelsőbb bírósági döntéssel, különösen azok, amelyek évekig, sőt évtizedekig »kizsákmányolták« az Egyesült Államokat, sokkal magasabb vámmal fog szembesülni, mint amiben nemrég megállapodtak.”
Pénteken a Legfelsőbb Bíróság jogellenesnek mondta ki az amerikai büntetővámokat, az elnöknek nem tetszik a döntés. Kereskedelmi megállapodások is érvényüket vesztették.
Az amerikai elnök gyorsan meggondolta magát: pénteken jelentette be a vámot, másnap már emelt is rajta.
Trump a várakozásoknak megfelelően 15 százalékos vámot vet ki az EU-országokból érkező legtöbb árura, de az autóipar összeomlását sikerülhet elkerülni, és néhány területeken engedményeket alkudott ki az Európai Bizottság.