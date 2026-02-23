Kiürítettek egy iskolát Mezőkövesden

A Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikumban ismeretlen eredetű, torokirritációra panaszkodott 23 tanuló és 1 pedagógus, ezért a katasztrófavédelem kiürítette az iskolát – írta a mezőkövesdi polgármester a Facebookon.

Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum Fotó: Facebook

A hivatásos tűzoltók kiérkezéséig mindenki elhagyta az oktatási intézményt, amit azóta átszellőztettek. A katasztrófavédelmisek átvizsgálták az érintett épületrészt, ahol korábban a szúrós szagot tapasztalták, majd az egész iskolát. A tűzoltók érzékszervekkel, és a mérőműszerekkel sem tapasztaltak eltérést a levegő minőségében, egészségre ártalmas anyag nem volt kimutatható. Az épületet a gázszolgáltató szakemberei is átvizsgálták, gázszivárgás nem történt. Nem zárható ki, hogy egy régi klímaberendezésből szivárgott el a hűtőközeg.