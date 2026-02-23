Kizárták a versenyről a futót, aki a második helyezett fejlövését imitálta célbaérkezésnél

A lengyelországi Torunban vasárnap fejeződött be a World Athletics Indoor Tour Gold atlétikai versenysorozat – írja a Telex. A versenyek a szokott mederben folytak, kivéve talán az 1500 méteres síkfutás döntőjét, ami végül nem arról maradt emlékezetes, hogy a botswanai Tshepiso Masalela a teljesítményével (3:32,55) minden idők 14. legjobb eredményét érte el, hanem a győztes meglehetősen ízléstelen ünnepléséről.

A francia Azeddine Habz sokáig vezetett a versenyben, a botswanai Masalela azonban a cél előtt lehajrázta, és egy századdal megelőzte. A célvonalnál egy fejlövés imitálásával sikerült demonstrálnia, hogy utolérte a riválisát.

A helyi szervezőbizottság sem találta humorosnak az ünneplést, így azt a döntést hozták, semmissé teszi ezt az eredményt, Masalela nem tarthatja meg az első helyét, kizárják a versenyből, és Habzt hozzák ki győztesnek. Masalela edzője, Caster Semenya tiltakozott a kizárás ellen, de hasztalan, érvényben hagyták a kizárást, a sportszerűtlen viselkedése miatt a szabályok értelmében nem tarthatta meg az eredményét. (Telex)