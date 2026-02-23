Letartóztatásban marad az ír férfi, aki BDMS-szex közben ölhette meg partnerét Budapesten

A Fővárosi Törvényszék 2026. február 20-án elutasította az emberölés bűntettével vádolt ír férfi védőjének bűnügyi felügyelet elrendelésére tett indítványát, derül ki a közleményükből. A vádirat szerint az ír állampolgárságú terhelt 2024-ben egy budapesti szórakozóhelyen ismerkedett meg a sértettel, akit felvitt a lakásába. A vádlott szexuális együttlét közben bántalmazta és megfojtotta a nőt, majd a holttestét bőröndbe tette és egy bérelt autóval egy Balaton környéki erdős területre vitte, ahol elrejtette azt. Elfogása után a férfi egyébként részletes vallomást tett, de tagadta a bűncselekmény elkövetését.

A férfi védője bűnügyi felügyelet elrendelésére tett indítványt. A vádlott családja a bűnügyi felügyelet helyszíneként egy – igazoltan a tulajdonában lévő – budapesti ingatlant, továbbá biztosítékként 20 millió forint óvadékot ajánlott fel.

A törvényszék meglátása szerint azonban a több nyelven beszélő, jelentős anyagi erőforrásokkal rendelkező, gyakorlott utazó férfi esetében a szökés és elrejtőzés veszélye megalapozott. A bíróság álláspontja szerint a bűnismétlés kiküszöbölése és a vádlott elérhetőségének garantálása – továbbra is – kizárólag a legszigorúbb kényszerintézkedéssel érhető el. Fentiekre tekintettel a bíróság a védői indítványt elutasította. A végzés nem végleges.