Magyarázatot vár az USA-tól az EU Trump új vámja miatt

Az Európai Bizottság vasárnap felszólította az Egyesült Államokat, hogy tartsa magát a tavaly megkötött EU-USA kereskedelmi megállapodáshoz. A Bizottság kijelentette, hogy Washingtonnak „teljes körűen tisztáznia” kell, hogy milyen lépéseket kíván tenni a bírósági ítéletet követően, írja a Reuters.

Miután ugyanis a bíróság pénteken hatályon kívül helyezte Trump globális vámjait, az Egyesült Államok elnöke ideiglenes, általános 10 százalékos vámot jelentett be, amelyeket egy nappal később 15 százalékra emelt.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

„A jelenlegi helyzet nem segíti elő a »tisztességes, kiegyensúlyozott és kölcsönösen előnyös« transzatlanti kereskedelem és beruházások megvalósítását, amiben mindkét fél megállapodott” – közölte a Bizottság. „Megállapodás az megállapodás”. Ez a reakció már sokkal nyomatékosabb annál, ahogy még pénteken a 10 százalékos vámra reagált az EB, akkor ugyanis annyit közöltek, hogy tanulmányozzák a Legfelsőbb Bíróság döntését, és kapcsolatban állnak az amerikai kormányzattal.

A tavaly augusztusban született meg a kereskedelmi megállapodás az USA és az EU között, amely 15 százalékos vámról szólt a legtöbb uniós árura, emellett voltak specifikus ágazati vámok is, például az acélipari termékekre. Egyes termékekre, például repülőgépekre és alkatrészekre pedig nulla vámtarifát is engedélyezett.

Az EU ugyanakkor beleegyezett abba, hogy számos amerikai árura vonatkozóan eltörli az importvámokat, és visszavonta a magasabb vámokkal való megtorlás fenyegetését.