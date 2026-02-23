Mégsem indul a választáson a Németh Szilárdot háromszor legyőző Szabó Szabolcs

„Az aláírásgyűjtés tapasztalatai számomra azt jelzik, hogy a jelenlegi körülmények között nem tudnám megnyerni az országgyűlési választást a Budapest 9. OEVK-ban. Mivel nincs jelölőszervezetem,amelyiknek a listaállításhoz szüksége lenne ahhoz, hogy ott legyen a nevem a szavazólapon, ezért úgy döntöttem, hogy mégsem indulok ezen a választáson”, írja Facebook-oldalán Szabó Szabolcs.

Írásában kifejti, rengeteget tanult, sokat tapasztalt az elmúlt 12 évben, majd miután mindenkinek megköszönte a támogatást és a segítséget, arra biztat mindenkit, hogy arra a jelöltre szavazzon, aki meg tudja nyerni a Budapest 9. választókerületet. A továbbiakban egyetemi munkáját fogja tovább folytatni mint geográfus adjunktus.

Tavaly nyáron egyébként még egyáltalán nem gondolt a visszalépésre. A 444-nek adott interjújában is szóba került a budapesti képviselők visszalépése a választástól, akkor erről így vélekedett: