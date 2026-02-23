Mexikóban elszabadult a pokol, miután megölték El Menchót

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Február 22-én, vasárnap mexikói katonák megölték Nemesio Rubén Oseguera Cervantest, azaz El Menchót, az ország legkeresettebb drogbáróját, a Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vezetőjét. Az amerikai kormány által 2025 februárjában terrorszervezetnek minősített CJNG El Mencho vezetésével lett a legnagyobb mexikói drogkartell – és ezt vezetőjük likvidálása után azzal igyekeznek bizonyítani, hogy lángba borították az ország jelentős részét.

Az El Mencho halálával végződő akciót a hadsereg különleges egységei vezették, de több mexikói fegyveres testület és hírszerző ügynökség emberei is részt vettek benne. A mexikóvárosi hadügyminisztérium ugyanakkor arról is beszámolt, hogy amerikai segítséget is kaptak abban, hogy meg tudják találni El Menchót a Tapalpa nevű, Jaliscó állambéli kisvárosban. A minisztérium beszámolója szerint a helyszínen embereik kemény fegyveres ellenállással szembesültek, és a tűzpárbajnak 62 halálos áldozata volt, de közülük csak 34-en voltak a kartell tagjai, a többiek katonák vagy civilek. Maga El Mencho szerintük kórházba szállítás közben hunyt el.

El Menchoért már 2018-ban 10 millió dollárt kínáltak az amerikaiak Fotó: CORTESIA/Notimex via AFP

Az 1966-os születésű El Mencho egy drogbáró-generáció utolsó tagja volt. Ennek a generációnak a leghíresebb képviselője Joaquín „El Chapo” Guzmán, a Sinaloa kartell vezetője volt, akit több tízezer halálos áldozat és több szökés után végül 2017-ben adtak ki a mexikóiak Washingtonnak. El Mencho és a CJNG éppen ezt kihasználva tudott a mexikói kábítószer-kereskedelem csúcsára kerülni, fokozatosan elhódítva a Sinaloa és más kartellek területeit.

A Dél-Amerikából Észak-Amerikába áramló kokain útjának ellenőrzéséből és egyéb kábítószerek, például a fentanil északra csempészetéből dollármilliárdokat kereső kartellek harca most már évtizedek óta tartja rettegésben Mexikó jelentős részét. Ebben a harcban egyre brutálisabbak a módszerek, és El Mencho vezetésével a CJNG sokak szerint még El Chapo szervezeténél is keményebb volt.

A szegény sorból származó későbbi drogbáró az általános iskolát sem végezte el, hanem inkább a család avokádóültetvényein dolgozott. Az 1980-as években illegálisan Amerikába ment, ahol azonban egy kisebb kábítószerügyben letartóztatták és deportálták. Ez az 1990-es években megismétlődött, amikor pedig másodszor is haza kellett költöznie Mexikóba, egy ideig rendőrként is dolgozott. A latin-amerikai országban állandó az átjárás a bűnöző és bűnüldöző szervezetek közt, El Mencho pedig valamikor az ezredforduló táján döntött úgy, hogy inkább az előbbit választja, és a Sinaloa kartell egyik fiókszervezeténél, a Milenio kartellnél kezdett dolgozni.

Amikor a Milenio 2009/10-ben, miután vezetőit megölték vagy letartóztatták, elkezdett szétesni, az addig kis hal El Mencho saját bűnszervezetet alapított. Ez lett a CJNG, ami a vezetésével agresszív terjeszkedésbe kezdett, mind területileg, mind a forgalmazott kábítószerek tekintetében. Nemcsak az USA minden államában, hanem Európában, Afrikában és még Ausztráliában is voltak kapcsolataik. Az amerikai kábítószer-ellenes hivatal, a DEA becslése szerint a CJNG vagyona a 2020-as években már 50 milliárd dollár volt, ebből El Menchóé személyesen akár 1 milliárd is lehetett.

A pénzen túl a CJNG vezetője élet és halál ura volt nem csak magában a kartellben, hanem az általa ellenőrzött területeken is, ahol a mexikói állam gyakorlatilag átengedte funkcióit a bűnözőknek, akik a rendfenntartástól a szociális programokig mindent maguk intéztek. Ugyanakkor a kartell minden elődjénél komolyabb fegyveres képességekkel is rendelkezett, aknákat telepített, harci drónokat irányított és még a mexikói hadsereg helikoptereit is sikeresen támadta.

Maga El Mencho kerülte a nyilvánosságot, és állandóan mozgásban volt Jalisco és a szomszédos Michoacán állam hegyvidékén. Az utóbbi évtizedekben még fénykép sem készült róla. De hogy milyen hatalma és ereje volt, azt meggyilkolása után azonnal ismét megtapasztalhatta Mexikó.

Útkereszteződés Jaliscóban Fotó: ULISES RUIZ/AFP