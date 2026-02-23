Orbán Viktor: Most mindenki látja, mit jelent a leválás az orosz energiáról

„Az ukránok nyíltan fenyegetik a magyar kormányt és annak vezetőit is. Tájékoztatom a Tisztelt Házat, hogy a nemzeti kormány nem enged semmilyen zsarolásnak” – mondta a miniszterelnök a parlament tavaszi ülésszakának első ülésén tartott napirend előtti felszólalásában.
„Ukrajna blokkolja a kőolajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken.” Orbán közölte, a kormány vizsgálata alapján nincs akadálya a vezeték újraindításának. Azt mondta, nyílt politikai zsarolásról van szó, a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok pedig mélypontra jutottak.
Azt mondta, az EU-val kötött megállapodásában Ukrajna vállalta, hogy biztosítja a rajta keresztül áthaladó energiaszállítást a többi országba. Orbán azt mondta, Ukrajna politikai indokkal gátolja a szállítást, tehát megszegi a megállapodást. Brüsszel kétesen cselekszik, mondta, pedig „kötelessége lenne, hogy Magyarország oldalára álljon. De nem teszi.” Orbán úgy véli, az EU egy tagország helyett az EU-n kívüli Ukrajna oldalára áll, ami „súlyos szerződésszegés Magyarország rovására”.
A kormányfő azt mondta, mindez nyílt beavatkozás a magyar választásokba. „Brüsszel és Kijev a szándékuk szerint módosítanák a körülményeket”, de majd a magyarok döntenek, tette hozzá. „Most láthatóvá válik, milyen az, amikor Magyarország leválik az orosz energiáról”, fogalmazott. Ezerforintos benzinárat emlegetett, és hogy a Shell jól járna a leválással, de a magyar emberek nem tudnák megfizetni a dráguló energiát.
Orbán szerint közölték Brüsszellel, hogy Magyarország addig blokkolja a teljes körű orosz invázió negyedik évfordulójára tervezett, 20. EU-s szankciós csomagot, amíg nem indul újra a kőolajszállítás. Hasonlóan tesznek a 90 milliárdos közös európai hitellel.
Miután egy január végi orosz támadás következtében a Barátság kőolajvezeték ukrajnai infrastruktúrája megsérült, leállt a szállítás Magyarországra, a Mol pedig a stratégiai tartalékok felszabadítását kérte. Hétfőre virradóra Ukrajna mélyen Oroszország területén belül támadta a Barátság kőolajvezeték egyik fontos pontját. A Fidesz ezt szintén a magyar energiabiztonság elleni támadásként értékelte.
Ugyan szerinte a Bizottság az orosz gazdaság gyengülését várja, a magyar kormány úgy véli, az Európai Unió és Ukrajna előbb fut ki erőforrásokból, mint Oroszország. Orbán arról is beszélt, hogy arra sincs válasz, hogyan lehetne legyőzni egy atomnagyhatalmat.
Lantos Csaba energiaügyi miniszter azután döntött erről, hogy az orosz hadsereg csapást intézett a Barátság-kőolajvezeték ellen.
A Barátság kőolajvezeték Almetyevszk-kalejkinói szivattyúállomásán táplálják be az olajat a csővezetékrendszerbe. Egy ideig nem táplálják.