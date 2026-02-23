Utoljára csapott össze Orbán és a régi ellenzék a parlamentben napirend előtt

video
  • „Az ukránok nyíltan fenyegetik a magyar kormányt és annak vezetőit is. Tájékoztatom a Tisztelt Házat, hogy a nemzeti kormány nem enged semmilyen zsarolásnak” - mondta Orbán Viktor a tavaszi ülésszak kezdetén.
  • Az ellenzéki frakciók ilyenkor egyesével válaszolnak - ebben a formában utoljára.
video ellenzék parlament 444 video orbán viktor video
Kapcsolódó cikkek

Orbán Viktor: Most mindenki látja, mit jelent a leválás az orosz energiáról

A miniszterelnök a Parlamentben beszélt napirend előtt. Szerinte a Magyarország és Ukrajna közötti diplomáciai kapcsolatok mélypontra jutottak, az EU a Barátság vezeték ügyében egy tagország helyett Ukrajna oldalára áll, ami súlyos szerződésszegés Magyarországgal szemben, és nyílt beavatkozás a választásokba.

Bódog Bálint
POLITIKA

A kispártok többsége belenyugodott, hogy nem maradnak benn a parlamentben, de remélik, Orbán se lesz áprilistól miniszterelnök

Orbán azzal válaszolt, hattyúdalról már hallott, de hattyúkórust most hallott először. Szerinte az ellenzék Ukrajna oldalára áll, és jó is, hogy kikerülnek a parlamentből.

Bódog Bálint
POLITIKA
Legfrissebb videóink

Orbán a lelkünket akarta átformálni

Orbán Viktor szerint a jó kormányzás csak szakmai ügy, de ő nem erre vállalkozott 2010-ben. Az ő titkos ambíciója az, hogy megváltoztatja a magyarok lelki karakterét, kiírtja a kishitűséget, a cinizmust és a balsorsot. Mertünk nagyok lenni?

Kiss Bence, Ács Dániel, Botos Tamás, Kristóf Balázs
video

Tejutcagyerek – olyan személyiség volt, mintha egy másik planétáról jött volna

A Jeti Mozi bemutatja Horváth Balázs és Cseh András dokumentumfilmjét, amelyben Baksa-Soós János Kex-énekés szerteágazó, kozmikus életművét dolgozzák fel.

Fődi Kitti
FILM

Nagy Márton meetingjéről és a Fidesz fejbe lövős videójáról kérdeztünk a kormányinfón

Gulyás Gergely szerint a háború borzalmainak ábrázolása az általa látott videókban még mindig elmarad a valóságtól. Nagy Mártonék wellnessezéséről azt mondta: attól még, hogy a miniszter a turizmusért felel, mehet külföldre.

plankog, Jelinek Anna, Botos Tamás
video

„Ha nem jut be a Kutyapárt, ne kommenteljétek be, hogy a Tisza miatt!”

Miközben egyre nagyobb a nyomás az MKKP-n a választási indulás miatt, a párt meghatározói arcai kiálltak, hogy lenyugtassák az aktivistáikat. A helyzetet bonyolította Csoki videós mikrobotránya.

plankog, Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor
video