50 centis hó New Yorkban, a keleti parton lehetetlen közlekedni

Hétfőn hatalmas vihar sújtotta az Egyesült Államok keleti partvidékét, rekordmennyiségű hó esett: Rhode Island és Massachusetts egyes részein közel 94 cm hó esett, New Yorkban pedig 48 centit mértek a Central Parkban. New Yorkban szinte lehetetlen közlekedni, a keleti parton több mint 600 ezer otthonban voltak áramkimaradások, ezeken a területeken kedd reggelre összesen 30-61 cm hó eshetett. A helyi média szerint ez a valaha volt legsúlyosabb hóvihar.

Fotó: MELISSA BENDER/NurPhoto via AFP

Providence-ben 91 centi hó esett, ami messze meghaladta a korábbi, 1978 februárjában mért rekordot, ami 72,6 cm volt. Rhode Islanden és a szomszédos Connecticutban, majd Massachusettsben is is bevezették az utazási tilalmat.

Fotó: MELISSA BENDER/NurPhoto via AFP

Massachusettsban közel 300 ezer ember maradt áram nélkül, New Yorkban a több mint nyolcmillió lakosú város szinte teljesen leállt, minden utat, autópályát és hidat lezártak.

Fotó: MELISSA BENDER/NurPhoto via AFP

A FlightAware adatai szerint az Egyesült Államokon belül a törölt járatok száma meghaladta az 5706-ot. A LaGuardia repülőtérről induló járatok 98 százalékát, a JFK repülőtérről induló járatok 91 százalékát törölték. (BBC)