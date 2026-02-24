A szerb elnök ellen tervezett merénylet gyanújával fogtak el két férfit

Letartóztattak két férfit a dél-szerbiai Kraljevóban, mert a gyanú szerint merényletet terveztek Aleksandar Vučić szerb elnök és családja ellen – közölte kedden a szerb belügyminisztérium.

A tájékoztatás szerint a rendőrség és a titkosszolgálat munkatársai hétfő este fogtak el egy 51 éves és egy 43 éves férfit, akik a gyanú szerint 2025 decembere és 2026 februárja között szőttek összeesküvést: „erőszakos eszközzel meg akarták változtatni Szerbia alkotmányos berendezkedését, valamint megdönteni a legmagasabb szintű állami szervek hatalmát”.

A gyanú szerint fegyverbeszerzést és merényletet terveztek a szerb elnök és családja ellen. A vizsgálat eredménye alapján a belügyminisztérium tagjai elleni támadásra is készültek. (MTI)