A hatalompárti Rosszijszkaja Gazeta és Komszomolszkaja Pravda friss cikkei szerint büntetőeljárás keretében vizsgálják a Telegram-alapító Pavel Durov tevékenységét. Az orosz büntető törvénykönyv hivatkozott cikkelye a terrorizmus támogatásáráról szól. A publikációk a szövetségi biztonsági szolgálat, az FSZB anyagait jelölik meg forrásként.

A Rosszijszkaja Gazeta arról ír, hogy „az anonimitás illúziója radikálisok, drogfüggők, gyilkosok és terroristák tömegeit vonzotta az alkalmazáshoz, ami fenyegetést jelent társadalmunkra”. A szerzők állítják, a moszkvai Krokus City Hallban elkövetett, több tucatnyi áldozattal járó terrortámadást, valamint a Darja Dugina és Igor Kirillov tábornok ellen elkövetett merényleteket is a Telegramot használva szervezték. Sőt: az alkalmazás szerintük „a NATO-országok hírszerző szolgálatai és a kijevi rezsim fontos fegyverévé vált”.

Pavel Durov Fotó: THOMAS SAMSON/AFP

Rosszallóan megjegyzik, hogy mindeközben a Telegram nem hajlandó eleget tenni az orosz hatóságok követeléseinek.

Oroszország 2025 nyarán kezdte korlátozni a Telegram működését, majd idén február elején a hatóságok úgy döntöttek, tovább lassítják azt „az orosz törvények betartatása és a polgárok védelmének biztosítása” címén. (via Meduza)