Atomról tárgyaltak az oroszokkal az amerikaiak Genfben, kedden a kínaiakkal is találkozni fognak

Orosz küldöttséggel találkozott hétfőn a Reuters híre szerint az Egyesült Államok delegációja, amely kedden Kína képviselőivel fog egyeztetni. A cél, hogy megvitassák a többoldalú nukleáris fegyverzet-ellenőrzési szerződés elkészítését. Erről egy magas rangú amerikai külügyminisztériumi tisztségviselő tájékoztatta a hírügynökséget.

Mindez azután vált szükségessé, hogy – miként a 444 is megírta – február elején lejárt az Új START szerződés, így már nem korlátozza egymás nukleáris fegyverkezését Oroszország és az USA.

Oroszország tavaly szeptemberben jelezte, hogy hajlandó lenne önkéntes alapon további egy évig betartani a szerződés legfontosabb korlátozásait, feltéve, hogy Washington is így tesz. Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő február elején is arról beszélt, hogy Oroszország ajánlata továbbra is napirenden van.

Nukleáris rakéták egy pekingi felvonuláson, 2025 szeptemberében Fotó: ZHANG YUWEI/Xinhua via AFP

Az Egyesült Államok új, szélesebb körű szerződés megkötését szorgalmazza, jegyzi meg a Reuters, ami Oroszországot és Kínát is bevonná.

Az amerikai tisztségviselő a hírügynökségnek most azt mondta, korábban hasznos kétoldalú konzultációt folytattak az ügyben Nagy-Britanniával és Franciaországgal, amelyek atomhatalmakként ugyancsak tagjai az ENSZ Biztonsági Tanácsának. Optimista hangot megütve hozzátette, szerinte logikus az oroszokkal és a kínaiakkal folytatni a témába vágó konzultációkat.