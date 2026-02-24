Az akkufeldolgozó ellen tiltakoztak a pilisjászfalui testületi ülésen, a polgármester rendőrt hívott rájuk

Rendkívüli ülést tartottak Pilisjászfalun, egy Pest megyei faluban, ahová akkufeldolgozó üzemet építene egy cég. A HVG tudósítása szerint az ülésen elszabadultak az indulatok, miután tiltakozó helyiek is megjelentek, és egy petíciót is átadtak a polgármesternek. A tiltakozók azt kérték számon, miért nem kérdezte meg őket az önkormányzat a faluba tervezett akkuhulladékos üzemről.

Február elején egy környezetvédelmi hatósági vizsgálatról szóló közleményből derült ki, hogy az NT Recycling Kft. akkumulátor-feldolgozó üzemet építene a falu határán lévő ipari parkban, emiatt már akkor tiltakozás indult.

Pilisjászfalu látképe
Fotó: Schnellbach Kornél / pilisjaszfalu.hu

Az ügy gyorsan magas szintre jutott, Menczer Tamás fideszes országgyűlési képviselő közölte, amíg ő képviseli a választókerületet, nem épülhet a térségben veszélyes hulladékot feldolgozó üzem. A cég korábban őt is megkereste, de elutasította a beruházást, ahogyan a kormány és az állami befektetési ügynökség is.

Ahhoz, hogy a beruházás megvalósulhasson, az ipari park egy részét az önkormányzatnak ipari területté kell minősíteni. Az átminősítés 2024-ben elindult, de a testület menet közben meggondolta magát, így csak olyan besorolást akart adni, hogy az övezetben ne kapjon engedélyt egy lítiumion-akkumulátorokból származó veszélyes hulladékok kezelésével foglalkozó cég. Ennek ellenére a cég később környezeti hatásvizsgálati eljárást kezdeményezett, így derült ki a beruházás terve.

A helyiek azt követelik, hogy az önkormányzat döntsön a terület visszaminősítéséről, mert szerintük csak így lehet megakadályozni, hogy a jövőben veszélyes hulladékkal foglalkozó üzemek jöjjenek létre a Pilisben.

Az ülésen megjelentek a tudósítás szerint eleinte higgadtan, majd egyre határozottabban kezdték sorolni a követeléseiket, miközben a polgármestert is lemondásra szólították fel. A hangulat miatt Szántó Vilmos polgármester szünetet rendelt el, majd elvonult a képviselőkkel tanácskozni. Mikor visszatértek, megszavazták, legyen egy határozat arról, hogy szüneteltessék az engedélyezési eljárást.

A helyieket ez sem nyugtatta meg, az pedig fokozta a hangulatot, hogy az egyik képviselő, Háromszéki Attila bejelentette lemondását arra hivatkozva, hogy megviselte az elmúlt időszak. A hangulat odáig fajult, hogy a polgármester rendőrt hívott. Egy rendőrautó az ülés elejétől az önkormányzat épülete előtt állt, így gyorsan megjelent két rendőr, akik távozásra szólítottak fel néhány aktivistát. Az ülés ezután folytatódott.

