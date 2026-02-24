Az amerikai kormány beperli a Coca-Cola palackozó cégét, amiért kizárólag nőknek szerveztek egy eseményt

Diszkriminációt kiáltott az Egyesült Államok, pontosabban az Egyenlő Foglalkoztatási Lehetőségek Bizottsága (Equal Employment Opportunity Commission – EEOC), ami beperelte a Coca-Cola palackozó cégét, amiért kizárólag nőknek szerveztek egy kaszinóban tartott networking eseményt. Az említett hivatal szerint az eseményen férfiak is részt vehettek volna, ha meghívták volna őket. De nem hívták.

A hivatal szerint a vállalat ezzel megsértette a polgári jogi törvényeket.

Az ominózus eseményt egyébként 2024-ben tartották Connecticutban, a program szerint ez egy „társasági esemény volt, csapatépítő gyakorlatokkal és szabadidős tevékenységekkel”.

Decemberben Andrea Lucas, a hivatal elnöke egy videót tett közzé, amiben arra buzdította a fehér férfiakat, hogy nyújtsanak be panaszt, ha úgy érzik, hogy nemi vagy faji alapú diszkrimináció áldozatai lettek.

Jenny Yang, az Outten&Golden ügyvédi iroda partnere, aki Barack Obama elnöksége alatt az EEOC elnöke volt, azt mondta, hogy ez az ügy „nem csupán a hangsúly eltolódását, hanem a végrehajtási prioritások alapvető átrendeződését” tükrözi, és hozzátette, hogy tudomása szerint ez az első olyan EEOC által indított per, ami egy vállalat sokszínűségi programját kifogásolta.

A hivatal a perben azt állította, hogy a vállalat „a rendezvényen részt vevő női alkalmazottakat felmentette a szokásos munkaköri feladataik alól, és kifizette nekik a szokásos fizetésüket vagy bérüket”. Az EEOC esküdtszéki tárgyalást kért, és kijelentette, hogy a vállalatnak kártérítést és büntető kártérítést kell fizetnie a férfi alkalmazottaknak „rosszindulatú és/vagy gondatlan közönyössége” miatt.

(Financial Times)