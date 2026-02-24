Charles Kushnert, az Egyesült Államok franciaországi nagykövetét eltiltották a francia kormány képviselőivel való találkozástól, miután nem jelent meg a külügyminisztériumban, ahová a nemrég meggyilkolt francia szélsőjobboldali aktivista ügyével kapcsolatos nyilatkozata miatt idézték be.

Diplomáciai források a Reutersnek azt mondták, Kushnert azután hívták be a minisztériumba, hogy az amerikai nagykövetség „közzétette véleményét egy Franciaországban történt tragédiáról, amely kizárólag a mi nemzeti közéleti vitánkat érinti – és amelynek kihasználását nem engedjük meg”.

Február közepén egy egyetemi kampusz előtt tartott kisebb demonstráció után egy csapat szélsőbaloldali egyetemista és társaik agyonvertek egy 23 éves szélsőjobboldali nacionalista hallgatót, Quentin Deranque-t. A fiatal meggyilkolása miatt tizenegy embert tartóztattak le a francia hatóságok, az ügy egész Franciaországot megrázta, a történteket a Reuters szerint „Franciaország Charlie Kirk-pillanatának” nevezték.

Az Egyesült Államok franciaországi nagykövetsége és az Egyesült Államok Külügyminisztériumának terrorizmusellenes hivatala közölte, hogy figyelemmcharel kíséri az ügyet, és egy X-en közzétett bejegyzésben figyelmeztettek arra, hogy „erősödik az erőszakos radikális baloldal”, és azt közbiztonsági fenyegetésként kell kezelni.

A Reutersnek nyilatkozó diplomáciai forrás szerint a miniszter azért kérte, hogy Kushnert soha többé ne engedjék a francia kormány tagjainak közelébe, mert az USA francia nagykövete, aki a beidézés ellenére sem jelent meg, „nem értette meg az alapvető elvárásokat egy nagykövettel szemben”.

Ez volt a második alkalom, hogy Kushner nem jelent meg, miután beidézték. 2025 augusztusában azért hívták be, hogy magyarázatot adjon amiért nyilvánosan kifejezte aggodalmát a franciaországi antiszemita megmozdulások számának növekedése miatt, és bírálta a francia hatóságokat, hogy nem tesznek eleget ellene.