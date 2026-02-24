Az Európai Bizottság szerint az orosz támadások miatt állt le a Barátság kőolajvezeték

A Barátság kőolajvezeték leállását az ukrajnai infrastruktúrát ért orosz támadások okozták, a helyreállítás pedig a biztonsági helyzet miatt még nem zárult le – közölte az Európai Bizottság egyik szóvivője, Anna-Kaisa Itkonen. A Portfolió cikke szerint arra a felvetésre reagált a sajtótájékoztatóján, hogy Magyarország és Szlovákia szerint politikai döntés miatt állt le a szállítás a vezetéken.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A szóvivő szerint a helyreállítást rendszeres orosz támadások mellett végzik. Arról is beszélt, az Európai Bizottság folyamatosan kapcsolatban áll a tagállamokkal és az ukrán hatóságokkal a Barátság vezeték miatt. Itkonen szerint az ukrán fél alternatív szállítási útvonalakat is javasolt, köztük az Odessza–Brodi vezetéken keresztüli, nem orosz eredetű kőolajszállítást, amit a Bizottság tudomásul vett. Nem akarnak kétoldalú politikai vitákba bocsátkozni, de minden tagállamtól elvárják a lojális együttműködést és az uniós döntések tiszteletben tartását.

A kormány a Barátság vezeték leállása miatt blokkolni kezdett: bejelentette, hogy nem támogatja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomag végrehajtását, míg újra nem indul a kőolajszállítás.