Az orosz hírszerzés azzal vádolta a briteket és a franciákat, hogy atomfegyvert adnának Ukrajnának, Medvegyev azonnal nukleáris csapásokkal fenyegetőzött

Oroszország volt elnöke, Dmitrij Medvegyev kijelentette, hogy Oroszország taktikai atomfegyvereket vetne be Ukrajna, Franciaország és az Egyesült Királyság ellen, amennyiben az utóbbi két ország nukleáris fegyvereket adna Kijevnek – írja a Kyiv Independent.

Medvegyev fenyegetései azután hangzottak el, hogy az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR) azt állította: a brit és francia elit aktívan keresi a lehetőségeket, hogy Ukrajnát atombombával, vagy legalábbis úgynevezett „piszkos bombával” lássa el. Az orosz külügyminisztérium az X-en úgy kommentálta a jelentést, hogy „ezek a meggondolatlan tervek azt mutatják, hogy London és Párizs elvesztette a kapcsolatot a valósággal”. Az oroszok nem hoztak bizonyítékot állításaik alátámasztására.

Fotó: YEKATERINA SHTUKINA/AFP

Az orosz Biztonsági Tanács alelnöke a Telegram-csatornáján azt írta, egy ilyen lépés „radikálisan megváltoztatná a helyzetet”, és sértené a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló atomsorompó-szerződést.

„Nem férhet ahhoz kétség, hogy ilyen körülmények között Oroszországnak minden rendelkezésére álló eszközt be kellene vetnie – beleértve a nem stratégiai nukleáris fegyvereket is – az Ukrajnában található, országunkra fenyegetést jelentő célpontok ellen. És szükség esetén a szállító országok ellen is, amik ezzel egy nukleáris konfliktus részesévé válnának”

– írta az Ukrajna elleni invázió negyedik évfordulóján. A Kreml külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov szerint Ukrajna állítólagos nukleáris fegyverszerzési kísérletei megváltoztatják Moszkva álláspontját a béketárgyalásokon. Azt mondta, Washingtont is tájékoztatni fogják az állítólagos tervekről.

Az ukránok abszurdnak nevezték az orosz állítást.

„Az orosz tisztviselők, akik lenyűgöző hazugságaikról ismertek, ismét a régi »piszkos bomba«-narratívát próbálják elővenni. A jegyzőkönyv kedvéért: Ukrajna már számos alkalommal cáfolta ezeket az abszurd orosz állításokat, és most ismét hivatalosan visszautasítjuk őket. Arra szólítjuk fel a nemzetközi közösséget, hogy utasítsa el és ítélje el Oroszország piszkos információs bombáit”

– mondta a Guardian szerint Heorhij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője. A franciák is reagáltak a közösségi médiában: „Az úgynevezett háromnapos háború ötödik évében Oroszország nyilvánvalóan inkább azt szeretné, ha a francia és brit atomfegyverekkel foglalkoznánk.” Egy brit védelmi tisztviselő azt mondta a Kyiv Independentnek, hogy a jelentésnek nincs valóságalapja, és „Putyin kétségbeesetten próbálja elterelni a figyelmet a saját kudarcairól”.

A legutóbbi, genfi béketárgyalások áttörés nélkül zárultak, bár Steve Witkoff, az Egyesült Államok külügyi és biztonságpolitikai különmegbízottja optimistán nyilatkozott, az orosz és az ukrán fél is egyaránt „nehéznek” nevezte a találkozót. A héten újabb tárgyalási forduló jöhet.