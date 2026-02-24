Az ország leghíresebb kocsmája előtt próbáltuk megfejteni a zalai politikát, Bödőcs Tibortól kellett segítséget kérnünk

Közép-Európában élünk, tudjuk jól, hogy mindig lehet rosszabb, de azért érdemes rögzíteni, hogy a 2026-os parlamenti választási kampány külső szemmel és helyi szinten maga a pusztulat, a korábbiaknál is agyzsibbasztóbb élmény. Nem hogy képviselőjelölti viták nincsenek, de nyilvános rendezvények is alig, miközben a két nagy párt politikusai az újságírók elől is elbújnak. Amit látni lehet belőlük, az a Facebook-oldaluk, a központi üzeneteket elismétlő, illetve a helyi kampányról készült félperces imázsvideók.
A Fidesznek már évtizedes rutinja van az érdemi kérdések elkerülésében, de a Tisza se akar nagyon lemaradni: ha egy független újság interjút szeretne kérni egy tiszás jelölttől, akkor a pártközponthoz kell fordulni, akik általában nem vagy csak nagyon nyögvenyelősen reagálnak. Így jártam a keszthelyi körzet két esélyes képviselőjelöltjével, a fideszes Nagy Bálinttal és a tiszás Varga Balázzsal is, akiktől interjút kértem, illetve felajánlottam, hogy elkísérem őket kampánykörútjukon a kampányidőszak hivatalos kezdete előtti napokban. Egy büdös szót nem írtak vissza.
A közlekedési államtitkár kampánya ún. szobafórumokból áll, vagyis egy lakásban beszélget néhány emberrel – feltételezhetően olyanokkal, akik amúgy is szimpatizálnak vele. Ezen kívül sorra posztolja, milyen fejlesztéseket hajtott végre a kormány, illetve miket terveznek, ha nem kell az ukránoknak adni a magyarok pénzét. A tiszás jelölt a körzet száz települését járja sorra, kopogtat és beszélget azokkal az emberekkel, akik kijönnek a kerítéshez.
Ahhoz, hogy információkhoz jussunk, nem csak a kampányról, hanem a környék helyzetéről, és ezt megoszthassuk az ott élőkkel és az érdeklődőkkel, vagyis hogy a nyugati civilizáció minimális köztájékoztatási feltételeit teljesíteni tudjuk, olyanokhoz kellett fordulnom, akiket meg lehet szólítani, mert nem fideszesek és nem tiszások.
Jött a semmiből pár virágültető civil, és húsz év után lenyomta a verhetetlennek tűnő kormánypártokat. Magyar Péter felemelkedése és az egészségügy bezuhanása is benne lehet a meghökkentő eredményben, de a lényeg a részletekben lakik.
A miniszter az önkormányzatokkal fog konzultálni az önkormányzati rendszert érintő „finomításról”.
Hévíz fideszes polgármesterjelöltje a veresége után kiposztolta, hogy a térségük „az elmúlt évtizedek nagy vesztese”. Félig nyíltan és nagyon hevesen kritizálta a helyi kormánypárti politikát. Történik mindez olyan helyeken, ahol a Fidesz évtizedek óta zavartalanul nyeri a választásokat, és listán most is baromi erős.