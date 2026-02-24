Dörgött és villámlott, tényleg itt a tavasz

Esztergom környékén és a Pilisben, majd hétfőn este 11 óra után délkeleten is zivatarok hangoskodtak az Időkép beszámolója szerint, a villámlással pedig hivatalosan is megérkezett a jobb idő.

Este nyolc körül a szlovák oldalon jelentek meg zivatarok, ezek délkelet felé vették az irányt, Esztergomnál lépték át a határt. Miután a zivatar elérte a Duna vonalát, a légelektromos tevékenység megszűnt, de este 11 óra környékén a délkeleti tájakon újabb zivatarok alakultak ki.

Kedden elsősorban keleten, egy összeáramlási zónában fordulhatnak elő még ki záporok, helyenként zivatarok, majd holnaptól anticiklon húzódik fölénk, megnyugszik az időjárás.

Az előrejelzés szerint a következő napokban is folytatódik a kora tavaszias, záporos idő, várhatóan 15 fokos csúcshőmérsékletekkel.