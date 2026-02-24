Felesége késelte meg otthon a meccset néző Napoli-szurkolót, mert azt hitte, őt szidja

Vasárnap egy 40 éves férfit a felesége késelt meg nápolyi otthonukban, miközben a Napoli–Atalanta labdarúgó-mérkőzést nézték – írja az Euronews az olasz sajtó alapján.

A beszámolók szerint a férfi ideges lett, miután a meccs első félidejének végén a videóbíró visszavonta a Napolinak megítélt büntetőt. A televízió előtt káromkodni kezdett, 35 éves felesége azonban azt hitte, hogy a sértések neki szólnak. A félreértésből veszekedés lett, ami gyorsan elfajult.

Fotó: LUCA ROSSINI/NurPhoto via AFP

A nő állítólag megfenyegette férjét, hogy leszúrja, ha nem hagyja el a szobát, majd egy ollót dobott felé, de az nem találta el. Ezután egy konyhakéssel a férfi bal oldalába szúrt. Miközben a férfi értesítette a rendőrséget, a nő még több kést dobott felé, az egyik a falba fúródott.

A rendőrök a helyszínen őrizetbe vették a nőt családon belüli erőszak és súlyos testi sértés gyanújával. A férfit nem életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.