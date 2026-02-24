Hét kiskutya utazott egy bolgár kisbuszban papírok nélkül, a szemfüles NAV-osok lekapcsolták őket Szolnoknál

Hét kölyökkutya lapult két letakart dobozban egy bolgár kisbuszban, az állatokhoz sem útlevelet, sem oltási papírokat nem tudtak felmutatni, írja közleményében a NAV Bevetési Igazgatósága.

Az autót az M4-es autópályán, a szolnoki pihenőhelyen ellenőrizték. A kölyköket Olaszországban akarták eladni. A helyszínre érkező hatósági állatorvos megállapította, hogy a kiskutyák jelöletlenek és alig 8 hetesek. Az illetékes kormányhivatal a továbbszállításukat megtiltotta, gondoskodott elhelyezésükről, elrendelte a megfigyelésüket.

A közleményben a hatóság figyelmeztet: ha valaki házi kedvenccel szeretne az Európai Unión belül utazni, állatútlevelet vagy állat-egészségügyi bizonyítványt kell kiváltania.