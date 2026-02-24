Hónapokkal a nagy ékszerrablás után lemondott a Louvre igazgatója

Négy hónappal azután, hogy felfoghatatlan értékű koronaékszereket loptak el a párizsi Louvre-ból, benyújtotta lemondását a múzeum igazgatója – írja a Guardian.

Emmanuel Macron francia elnök felelősségteljesnek nevezte a döntést, szerinte a világ legnagyobb múzeumának nyugalomra és új lendületre van szüksége ahhoz, hogy megvalósítsa a biztonsági fejlesztéseket és modernizációs terveket.

Laurence des Cars és Emmanuel Macron a Louvre-ban még 2025-ben.
Fotó: BERTRAND GUAY/AFP

A Louvre-ból tavaly október közepén, mindössze nyolc perc alatt lopták el a francia koronaékszereket. A rablók egy teherlift segítségével jutottak el az épület egyik ablakához, sarokcsiszolókkal vágtak ékszervitrineket, és motorkerékpárokkal menekültek. Négy gyanúsítottat letartóztattak, de az ellopott ékszerek nem kerültek elő.

Des Cars azután mondott le, hogy pár napja egy parlamenti vizsgálóbizottság a Louvre működését „állam az államban” jellegűnek minősítette, és a betörés kapcsán rendszerszintű hiányosságokat, valamint vezetési problémákat állapított meg. Az igazgató, akit 2021-ben neveztek ki az intézmény élére, a történteket „súlyos kudarcnak” nevezte, és elismerte, hogy a múzeum külső kamerás védelme nem volt megfelelő.

A tolvajok által használt emelős autó.
Fotó: LAURENT CARON/Hans Lucas via AFP

A lopás nyomán több jelentés is bírálta a biztonsági fejlesztések lassúságát. Az Állami Számvevőszék vezetője „ébresztőnek” nevezte az esetet, míg egy év végén lezárult közigazgatási vizsgálat arra jutott, hogy a múzeum hosszú ideje alábecsülte a betörések és lopások kockázatát. 2024-ig a termek mindössze 39 százalékát szerelték fel kamerákkal, miközben a Louvre-t tavaly több mint 8,7 millióan látogatták meg.

A Louvre az elmúlt hónapokban más problémákkal is küzdött: a szivárgások mellett egy 10 millió eurós jegycsalási ügyben több embert őrizetbe vettek, a dolgozók pedig sztrájkokkal tiltakoztak a rossz munkakörülmények és a jegyár-emelések ellen.

