Hosszú fegyházbüntetés vár a fiúra, aki 2024 novemberében halálra kaszabolta az RTL egykori kommunikációs igazgatóját

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és fegyházbüntetés kiszabását indítványozza azzal a 20 éves férfival szemben, aki előre kitervelten és különösen kegyetlen módon végzett volt barátnője édesanyjával – derül ki a testület közleményéből.

A főügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság ítélje a vádlottat határozott ideig tartó fegyházbüntetésre, emellett állapítsa meg, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra. Életfogytig tartó büntetés indítványozására azért nincs lehetőség, áll a közleményben, mert a férfi az elkövetéskor nem töltötte be a Büntető Törvénykönyv által megkívánt 20. életévét.

A közlemény nem nevesíti, de arról a 2024. novemberi esetről van szó, amikor Sz. Tamás Budapest II. kerületében késsel halálra kaszabolta volt barátnőjének 51 éves édesanyját. A mentőszolgálat munkatársai megpróbálták újraéleszteni a nőt, de az életét nem tudták megmenteni.

Az áldozat, mint a 444 akkor megírta, Révész Zsuzsa volt. Révész 17 éven keresztül volt az RTL Magyarország marketingkommunikációs és pr-csapatának tagja, majd vezetője. Utóbb profitoreintált és nonprofit szervezeteknek adott tanácsot, 2022-től pedig a Budapesti Metropolitan Egyetem stratégiai pr-vezetőjeként dolgozott.

A vádirat lényege szerint a fiú és barátnője kiskorúakként lettek egy pár, részletezi a főügyészség közleménye, azonban kapcsolatuk rendszeres veszekedésekkel volt terhelt, többször szakítottak, majd kibékültek. 2024. október 31-én a német–holland határ melletti Wegberg városába utaztak, ahol a fiú hivatásos focistaként lakott. A szálláson olyan súlyos nézeteltérésük támadt, hogy szakítottak, és a lány az édesanyját hívta fel, hogy vigye őt haza. A gyanú szerint Sz. Tamás bántalmazta ekkor még kiskorú barátnőjét. Édesanyja a férjével együtt elment a lányáért és gépkocsival hazajöttek.

A vádlott hazarepült, majd 2024. november 2-án azt mondta családjának, hogy Visegrádra utazik pár napra. Ehelyett magához vett egy konyhakést és Budapestre ment. Napközben járt a volt barátnője és édesanyja otthonánál, ahova a kora esti órákban visszatért. Ekkor magával vitte a kést, és a bejárathoz közeli fás-bokros részen várakozott. Az volt a célja, hogy vagy volt barátnőjét vagy édesanyját megöli.

Az édesanya hazaért gépkocsival, előtte épp a rendőrségen volt, hogy feljelentést tegyen a vádlottal szemben a külföldön történtek miatt. A lesben álló fiú meglátta és a garázsbejáróhoz futott, majd rátámadt az autóban ülő sértettre. A támadó kitartóan bántalmazta a késsel a sértettet, aki a helyszínen életét vesztette.

A vádlott ezután elmenekült, az okmányait eldobta, a kést az I. kerületben, sűrű növényzetbe rejtette le. A rendőrség azonosította, nagy erőkkel kezdte keresni, majd másnap, Kisteleken fogták el.