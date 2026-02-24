Kórházakban gyűjtött be két aláírást a nógrádi fideszes képviselőjelölt

Becsó Zsolt nógrádi fideszes képviselőjelölt vasárnap, egy nappal az aláírásgyűjtés kezdete után a Facebookon posztolt arról, hogy Kreicsi Bálint, Salgótarján polgármestere, valamint Farkas Attila, Pásztó polgármestere is őt támogatja.

A képek jól láthatóan kórházakban készültek, Becsó leírása szerint előbbi a Honvéd Kórházban, utóbbi a Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban.

Mint arra olvasónk is felhívta a figyelmet, a 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról nevű jogszabály értelmében egyébként „nem gyűjthető ajánlás egészségügyi szolgáltató helyiségében”, az ilyen ajánlás pedig érvénytelennek számít.

Becsó ezzel nem igazán foglalkozott, azzal viszont annál inkább, hogy valakik szarral kenték össze az őt ábrázoló plakátot: