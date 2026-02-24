Közel száz fát vágnak ki a Városmajorban

„Több mint fél éve dolgozunk a Városmajorban a XII kerületi és a II. kerületi kollegákkal, hogy a park óriási, több évtizedes elhanyagoltságából a nagyon csekély rendelkezésre álló forrásból el tudjuk mozdulni, ráadásul a történeti park szerkezete mentén” – kezdi bejegyzését Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze, aki azt írja, a Városmajorban 94 fa menthetetlen, veszélyes állapotban van, emiatt a következő hetekben kivágják azokat.

„Az elmúlt 2 hétben az önkormányzatok és a Főkert rengeteget kommunikáltak erről, két helyszíni séta is szerveződött a fák állapotának bemutatására. Minden tőlünk telhetőt megtettünk a korrekt tájékoztatás érdekében. Demonstratíve előre kivágattunk két fát, hogy azokon mutassuk be, milyen állapotúak a kivágásra ítélt fák” – írja Bardóczi, hozzátéve, hogy a parkban jelenleg 1092 db fát tartanak nyilván.

Úgy fogalmaz, hogy a Városmajor „furcsa állatorvosi ló”, ugyanis „parki infrastruktúrája leromlott, a megmaradt csonka közparki területén osztozik tulajdonosként a XII kerület és osztatlan közösként a Fővárosi Önkormányzat, az MTK és a Magyar Állam”.

Azt is leírta, hogy bár a major „hivatalosan nem történeti park”, de úgy tudni, hogy ez a világ második legrégebbi közparkja, amit 1729-ben vásárolt meg Buda városa Gróf Daun városparancsnoktól, hogy majorságot létesítsen rajta az Ördög-árok partján.

„Mára a Városmajor területeiből nagyon nagy területek vesztek el, szakított ki belőle az Ignotus utcai házsor, a templom, az MTK, a Fogas végállomás, a teniszpályák, de a Városmajori Gimnázium is. (...) Az elmúlt fél évben történt világítás rekonstrukció, némi öntözőrekonstrukció, padrekonstrukció, előkészületben a kukacsere, és az arculati tájékoztató elemek, közös háromoldalú elhatározásként készülnek a tervek a Beethoven szobor környezetének, a templom mögötti fogadótérnek és a Nyúl utcai kaputérségnek a rendezésére, a kerület pedig egy északi pikniktér, és a kutyafuttató, valamint a sportpályák rendezése irányában indult el. Ennek a csomagnak egy része az elszabadult vadparkolás újraszabályozása a park visszahódítása a jogtalanul kisajátított parkolóktól. Része a csomagnak a park faállományának teljes körű felmérése és a rendkívül rossz állapotban lévő fák szelekciója, a veszélyes fák eltávolítása, a menthetők ápolása, televényképzés és a koncentrált taposási kár elleni védelmek kiépítése a matuzsálem fák alatt. Rengeteg évelő is ültetődik a parkba.”

Bardóczi szerint „gond nélkül elkölthető lenne itt 5 milliárd forint, miközben első ütemben 200-250 millióból kellene csodát tenni”.

„Innen is üzenjük a szponzoroknak, hogy mindhárom szolidaritási hozzájárulással kirabolt önkormányzat szívesen fogadja a további felajánlásokat.”

A fák kivágásával a Főkert március 15-ig, a költési időszak kezdetéig akar végezni.

Az átmeneti kellemetlenségekért a parkhasználóktól elnézést kérnek, cserébe biztonságosabb parkhasználatot ígérnek. „A klímaváltozással a fák állapota rohamosan romlik, ezért egyre többet kell beavatkoznunk. Köszönjük a megértést és a belátást. A pótlásról ezzel párhuzamosan a jogszabályoknak megfelelően gondoskodunk.”