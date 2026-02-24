Magyar Péter befutó helyet ígért a Tisza listáján Kincse Csongornak, aki a diplomaosztóján az összeomló egészségügyről beszélt

Az országjárás bajai állomásán Magyar Péter bejelentette, hogy az előválasztáson kikapó Kincse Csongor rezidens befutó helyet kap a Tisza Párt országos listáján. A pártelnök biztos abban, hogy egyéni jelöltjük, az online marketinges Csontos Bence legyőzi majd a fideszes Zsigó Róbertet, így Kincsével együtt két ember is képviseli majd a bajai körzetet.

Balról jobbra Kincse Csongor, Csontos Bence és Magyar Péter a bajai rendezvényen Fotó: Magyar Péter Youtube-csatornája

Kincse 2025-ben tűnt fel a párt környékén, tavaly októberben derült ki, hogy a frissen végzett rezidens a párt egészségügyi területén dolgozik majd. A Baján szülész-nőgyógyász rezidensként dolgozó Kincse attól vált ismertté, hogy a szegedi diplomaosztóján rendszerkritikus beszédet mondott, arról beszélt, hogy az egészségügy diszfunkcionális, az összedőlés szélén álló rendszer. Kollégáitól utána annyi kritikát kapott, hogy a rendszer már össze is omlott.

Fotó: Magyar Péter Youtube-csatornája

Magyar a szokásos üzenetek – a kormány, külön Lázár János, a helyi fideszes jelölt bírálata és a Tisza programjának ismertetése – mellett arról beszélt, milyen sokan mennek ki az országjárására. Szerinte ez azt mutatja, hogy az emberek már nem félnek. A párt kész a kormányzásra, Magyar szerint a Tiszának 3 millió szavazója van, de őket el is kell vinni a választásra.