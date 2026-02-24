Mexikói pokol, magyar purgatórium

Jó reggelt! Ez a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb híreivel, anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

VÁLASZTÁS

Utoljára csapott össze Orbán és a régi ellenzék a parlamentben napirend előtt: a kispártok többsége belenyugodott, hogy nem maradnak benn az Országgyűlésben, de remélik, Orbán se lesz áprilistól miniszterelnök.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

Már több mint 900-an jelentkeztek képviselőjelöltnek. Magyar Péter szerint aki nem rájuk szavaz, az a Fideszre szavaz. A Németh Szilárdot háromszor legyőző Szabó Szabolcs mégsem indul a választáson. A Tisza és a Fidesz ellen induló ellenzéki képviselők beszéltek az aláírásgyűjtés tapasztalatairól.

BELFÖLD

Földszintes kilátó épült Verőcén, de nem ez, hanem a kormány szívatta meg a falut, 300 milliót kellene fizetniük az EU-nak: világörökségi helyszíneknek szánt pénzből építettek a római limes részét képező egykori hadikikötőt felidéző dolgokat, csakhogy a kormány még 2021-ben kiugrott a kapcsolódó pályázatból.

Így nézett volna ki az egykori őrtornyot szimbolizáló kilátó, ha lépcső is épül bele – de nem épült. A meglepetés: nem ez okozta a problémákat.



Piacgazdaság, ahogy a Fideszben elképzelik, és egy ötlet, ami tökéletesen szembemegy a közgazdasági logikával: Nagy Márton már nemcsak arról beszélt, hogy öt nagy bank maradhat, de négyet meg is nevezett közülük.

Az agrárkamara fideszes elnöke olyanoknak is kártalanítást ígér a Kósa-rokon megrogyott cégének ügyében, akik erre nem jogosultak.

Álhír terjed Ferencvárosban: nem megszűnik, hanem pont hogy megújul az összeszart, gecis játszótér.

Már harmadik éve folyamatosan zuhannak a beruházások.

Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára szerint az olcsó orosz energiaforrások kora véget ért a háborúval.

A fideszes képviselők harmadszorra sem mentek el a győri közgyűlésre, továbbra sincs költségvetése a városnak.

Késelésig fajult egy verekedés a Virtu étteremben, a Mol-toronyban.

És írtunk a Blikk irányba állításáról is.

UKRAJNA

„Magyarország Oroszország dolgait intézi” – teljesen kiakadt az EU Orbánékra az Ukrajnának szánt hitel és a 20. szankciós csomag vétója miatt. Az EU-tagállamok kormányai már hozzászoktak a magyar vétókhoz, ahhoz viszont még nem, hogy Orbán ne tartsa magát a saját szavához. Orbán Viktor szerint a Magyarország és Ukrajna közötti diplomáciai kapcsolatok mélypontra jutottak, az EU a Barátság vezeték ügyében egy tagország helyett Ukrajna oldalára áll, ami súlyos szerződésszegés Magyarországgal szemben, és nyílt beavatkozás a választásokba.

Az ukrán nemzetiségi szószóló azt kérte a pártoktól, hogy hagyják ki a kampányból „az ukránokat, a rokonainkat, a barátainkat, az ismerőseinket”. Azokat, akik felett négy éve „lebeg a halál orosz rakéták és drónok formájában”.

Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló 2023-ban Fotó: Németh Dániel/444

Ukrajna a Barátság kőolajvezeték kulcspontját támadta, mélyen Oroszországban.

Halász János már ott tart, hogy Zelenszkij állította le a Barátság kőolajvezetéket.

Fico bejelentette, hogy Szlovákia leállítja Ukrajna vészhelyzeti áramellátását, úgy tűnik, az állandó áramszolgáltatás egyelőre nem szűnik meg a két ország között.

A győzelem a miénk lesz feliratú transzparenst tettek ki az oroszok a nagykövetségük épületére Szöulban.

KÜLFÖLD

Mexikó legnagyobb hatalmú drogkartelljének vezetőjét amerikai segítséggel sikerült likvidálni: El Mencho El Chapo lekapcsolása után jutott a csúcsra, és az ő halála után elszabadult pokol már az újabb hatalmi harc előszele lehet.

Guadalajara Fotó: ULISES RUIZ/AFP

Az EU magyarázatot vár az USA-tól Trump új vámja miatt, az amerikai elnök arról posztolt, hogy aki játszadozni akar vele, az sokkal magasabb vámmal fog szembesülni.

Azzal utasította vissza Grönland a kórházhajót, hogy náluk ingyenes a közegészségügy: kiderült, hogy miközben Trump erről posztolt, a dán parti őrség mentett ki egy beteg amerikai tengerészt egy tengeralattjáróról és vitte helikopterrel egy grönlandi kórházba.

Norvégia sorozatban negyedszer végzett a téli olimpia éremtáblázatának élén, rekordot jelentő 18 arannyal: a siker mögött tudatosan felépített utánpótlásrendszer áll, ami a játékosságot, az együttműködést és az örömöt helyezi a középpontba.

Izland gyorsítana, és 2027 helyett már augusztusban népszavazást tartana az uniós csatlakozásról.

Epstein-nyomozás: őrizetbe vették Peter Mandelsont, a brit Munkáspárt egyik legbefolyásosabb veterán politikusát.