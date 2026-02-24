Orbán Viktor Sülysápon elismerte, hogy ott a Tisza vezet

Orbán Viktor Sülysápon az aktivisták előtt arról beszélt, hogy a Fidesz 65 egyéni választókerületben vezet, a „Norbi körzete” viszont nincs ezek között. A Pest 07-es választókerületben Katus Norbert a jelölt, és Orbán számításai szerint ő a 66., vagyis a győzelméért meg kell dolgozni.

A Telex videója szerint Orbán arról beszélt, hogy a választókerület karaktere már nem olyan egyértelműen nemzeti és jobboldali, mint volt, itt történtek változások. Valóban történtek, ugyanis a Fidesz pár hónapja rajzolta újra Budapestet és Pest megye több választókerületét.

Orbán az aktivistáknak azt mondta, Budapesten tisztes szereplés, Pest megyében öldöklő küzdelem, a nagyvárosokban egy döntetlen, az alatta lévő településeken pedig fantasztikus siker várható, „és akkor nagyon közel leszünk a kétharmadhoz.”

Orbán egyébként a szombati DPK-rendezvényen is arról beszélt, hogy 65 egyéni választókerületben nyernének, ha most vasárnap lennének a választások, csakhogy ezzel azt ismerte be, hogy az elmúlt 5 hónapban gyengült a Fidesz. Szeptemberen Kötcsén ugyanis még 80 helyről beszélt. (Magyar Péter olyan számokat lát, ami alapján a Tisza nyer a választáson.)

Valóban rosszabbul állhat a Fidesz, ha tényleg nem vezetnek Sülysápon: a Pest megyei 14 egyéni választókerületből 4 olyan volt, ahol az EP-választáson a Fidesz az országos átlagánál jobbat ért el, ebből az egyik a 7-es számú oevk volt.