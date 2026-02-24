Russell Brand ismét ártatlannak vallotta magát

Russell Brand ártatlannak vallotta magát nemi erőszak és szexuális zaklatás vádjában kedden a londoni bíróságon. Az ötvenéves színész/műsorvezetőt két újabb nő vádolta meg 2025 decemberében, egyikőjük nemi erőszakkal, a másik szexuális zaklatással. A vád szerint mindkét eset 2009-ben történt.

Brand korábban is ártatlannak vallotta magát két nemi erőszak, egy nemi erőszak kísérlet és két szexuális zaklatás vádjában, amiket a vád szerint 1999 és 2005 között követett el négy nővel szemben.

A mostani ügyek tárgyalását júniusra tűzték ki, és a jövő hónapban döntenek arról, hogy ezeket a vádakat csatolják-e a korábbi ügyekhez.

Brand ügyéről 2023 szeptemberében jelent meg oknyomozó anyag, ami után a rendőrség nyomozást indított. Brand akkor is tagadta és azóta is tagadja, hogy bármi ilyesmit elkövetett volna, szerinte minden kapcsolata beleegyezésen alapult.

Az ügy kirobbanása után a színészt azonnal eltanácsolta az ügynöksége, a fellépéseit elhalasztották, a YouTube is letiltotta. Brand a cancel culture áldozatának tartja magát, akit azért üldöznek, mert „túl sokat tud”. Az őt ért vádakról és a reakcióiról itt írtunk bővebben.

(BBC)