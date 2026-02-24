Trump ebben a pillanatban ott tart, hogy megkíméli az EU-t és a briteket a magasabb vámoktól

Donald Trump amerikai elnök „váratlan” fordulattal úgy döntött, mégsem emeli 15 százalékra a globális exportvámokat, így az Európai Unióra és a britekre továbbra is a 10 százalékos mérték fog vonatkozni a Politico híre szerint.

A döntés közvetlen előzménye, hogy az Európai Parlament hétfőn befagyasztotta az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás rafitikálását, azzal, hogy a vámháború újraindítása sérti a tavaly nyáron egyeztetett-aláírt dokumentum feltételrendszerét.

A testület rendkívüli ülésén a törvényhozók kijelentették: az USA álláspontja most „nagyon bizonytalan”. Múlt pénteken ugyan bírósági ítélet helyezte hatályon kívül Donald Trump globális vámjait, ám ő erre reagálva előbb egy általános 10 százalékos vámot jelentett be, amit egy nappal később 15 százalékra emelt.

Donald Trump a Fehér Házban, 2026. február 23-án Fotó: NATHAN POSNER/Anadolu via AFP

Ebből lépett most vissza egyet az újabb döntés értelmében.

Az Európai Bizottság már vasárnap felszólította Washingtont, hogy tartsa magát a kereskedelmi megállapodáshoz. A Bizottság kijelentette, Washingtonnak „teljes körűen tisztáznia” kell, hogy milyen lépéseket kíván tenni a bírósági ítéletet követően.

A 10 százalékos globális vámokat elvileg 150 napra vezetik be február 24-ével, majd ezt követően a kongresszus dönthet esetleges meghosszabbításukról.

Duncan Edwards, a brit–amerikai kereskedelmi szövetség első embere a Politicónak azt mondta, tekintettel a szűk többségre az amerikai kongresszus mindkét házában, az üzleti élet szereplői okosan tennék, ha további bizonytalanságra számítanának.