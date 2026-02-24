Trump ebben a pillanatban ott tart, hogy megkíméli az EU-t és a briteket a magasabb vámoktól

Donald Trump amerikai elnök „váratlan” fordulattal úgy döntött, mégsem emeli 15 százalékra a globális exportvámokat, így az Európai Unióra és a britekre továbbra is a 10 százalékos mérték fog vonatkozni a Politico híre szerint.
A döntés közvetlen előzménye, hogy az Európai Parlament hétfőn befagyasztotta az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás rafitikálását, azzal, hogy a vámháború újraindítása sérti a tavaly nyáron egyeztetett-aláírt dokumentum feltételrendszerét.
A testület rendkívüli ülésén a törvényhozók kijelentették: az USA álláspontja most „nagyon bizonytalan”. Múlt pénteken ugyan bírósági ítélet helyezte hatályon kívül Donald Trump globális vámjait, ám ő erre reagálva előbb egy általános 10 százalékos vámot jelentett be, amit egy nappal később 15 százalékra emelt.
Ebből lépett most vissza egyet az újabb döntés értelmében.
Az Európai Bizottság már vasárnap felszólította Washingtont, hogy tartsa magát a kereskedelmi megállapodáshoz. A Bizottság kijelentette, Washingtonnak „teljes körűen tisztáznia” kell, hogy milyen lépéseket kíván tenni a bírósági ítéletet követően.
A 10 százalékos globális vámokat elvileg 150 napra vezetik be február 24-ével, majd ezt követően a kongresszus dönthet esetleges meghosszabbításukról.
Duncan Edwards, a brit–amerikai kereskedelmi szövetség első embere a Politicónak azt mondta, tekintettel a szűk többségre az amerikai kongresszus mindkét házában, az üzleti élet szereplői okosan tennék, ha további bizonytalanságra számítanának.
Az Európai Parlament leállította az USA-val kötött átfogó kereskedelmi megállapodás ratifikációs folyamatát, Trump arról posztol, hogy aki játszadozni akar vele, az sokkal magasabb vámmal fog szembesülni.
Pénteken a Legfelsőbb Bíróság jogellenesnek mondta ki az amerikai büntetővámokat, az elnöknek nem tetszik a döntés. Kereskedelmi megállapodások is érvényüket vesztették.
Az amerikai elnök gyorsan meggondolta magát: pénteken jelentette be a vámot, másnap már emelt is rajta.