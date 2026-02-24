Tüttő Katát kell főpolgármester-helyettesnek jelölnie a főispánnak

A Fővárosi Törvényszék arra szólította fel Sára Botond főispánt, hogy az MSZP-s Tüttő Katát jelölje főpolgármester-helyettesnek – írja a Telex a birtokába került bírósági ítélet alapján.

A szabályok értelmében a főpolgármesternek kell hogy legyen helyettese, de Karácsony Gergelynek a frakciók ellenállása miatt eddig nem volt. Sára Botond főispán többször is felszólította a helyzet rendezésére Karácsonyt, és a bíróságok is erre kötelezték a főpolgármestert.

Karácsony legutoljára Tüttő Katát javasolta helyettesnek, de a Közgyűlés leszavazta. Sára Botond ekkor azzal fordult a bírósághoz, hogy törvény adta jogával élve ő jelölhesse ki a helyettest. A Fővárosi Törvényszék most azt mondta ki, Sára nem jelölhet új embert, hanem a novemberi közgyűlési határozatot pótolhatja.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A bíróság egyetértett azzal az állásponttal, hogy amennyiben a főpolgármester javaslatot tett a főpolgármester-helyettes személyére, akkor ez a javaslat a törvényességi felügyeleti szervet, tehát a kormányhivatalt, Sára Botondékat is köti. Ez alól csak az jelentene kivételt, ha valamilyen törvényben meghatározott kizáró ok merülne fel Tüttővel szemben, ilyen azonban nincs. A döntés ellen nem lehet fellebbezni.

Frissítés: Sára Botond a Facebookon megerősítette, hogy a bíróság döntése értelmében Tüttő Katát kell jelölnie, de vizsgálják, hogy van-e kizáró ok. „Tüttő Kata megbízása a bíróság döntése, ebben a kormányhivatalnak nincs mérlegelési lehetősége. Ettől csak abban az esetben térhet el a kormányhivatal, ha Tüttő Katával szemben törvényi kizáró ok áll fenn. A bíróság döntésének kiértékelését és a kizáró okok megvizsgálására irányuló eljárást a kormányhivatal megkezdi” – írta Sára Botond.