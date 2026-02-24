Újra módosították a határidőt, talán csütörtökön újraindulhat a Barátság kőolajvezeték

Ukrajna a szlovák Transpetrolnak azt ígérte, február 26-án indulhat újra a kőolajszállítás a Barátság vezetéken – írja a Reuters.

A Barátság kőolajvezeték százhalombattai vége. Illusztráció: Kisbenedek Attila/AFP

Ez egynapos csúszást jelent a korábbi ígéreteikhez képest, ugyanis a szlovák gazdasági minisztérium február 25-re várta az indulást. Az újabb késedelemre nem kaptak magyarázatot. A határidő egyébként folyamatosan tolódik.

Szlovákia február 13-án jelentette be a Barátság kőolajvezeték leállását. A vezeték infrastruktúrája egy január 27-i orosz támadás miatt sérült meg. Noha a magyar és a szlovák kormány politikai okokat sejt a szállítás leállása mögött, az Európai Bizottság szóvivője szerint még nem végeztek a helyreállítással.